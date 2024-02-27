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نيجيريا تنفي تقارير بشأن الإعداد لانقلاب في البلاد

2/27/2024 5:09:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفت القوات المسلحة النيجيرية التقارير التي تحدثت عن الإعداد لانقلاب في البلاد.
أفاد بذلك بيان نشرته هيئة الأركان العامة للجيش النيجيري على شبكات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "لفت انتباه هيئة الأركان العامة مقال خبيث غير مدعوم بأي أدلة، نشرته على شبكة الإنترنت منصة SaharaReporters بتاريخ 25 فبراير 2024، يدعي أن فريقا من الأمن الرئاسي تم وضعه في حالة تأهب قصوى مما أثار شكوكا بشأن انقلاب في نيجيريا".

ويزعم في المنشور كذلك، من بين أمور أخرى، على حد تعبير البيان، "عقد اجتماع طارئ بمشاركة الرئيس بولا تينوبو ورئيس ديوان الرئاسة وقائد الحرس الرئاسي".
ونفت هيئة الأركان العامة للجيش النيجيري هذا البيان بشكل قاطع ووصفته بأنه عار تماما عن الصحة، ودعت الوكالات ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات ضد منصة SaharaReporters بسبب منشوراتها "غير الوطنية".

روسيا اليوم

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