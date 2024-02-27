رمضان 2024.. سهر الصايغ تنفي تشابه أحداث 'المعلم' مع فيلم أحمد زكي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفت الفنانة المصرية سهر الصايغ وجود أي تشابه بين أحداث مسلسل "المعلم"، الذي تخوض به ماراثون دراما رمضان 2024 مع مواطنها النجم مصطفى شعبان، وأحداث فيلم الفنان المصري الراحل أحمد زكي "شادر السمك" الذي عرض عام 1986، مع نبيلة عبيد، نظراً لارتباط أحداث العملين بسوق السمك.وقالت الصايغ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" إن بعض الناس اختلط عليها الأمر وربطت بين المسلسل والفيلم، نظراً لتشابه الأجواء والأحداث التي تدور في سوق للسمك، مؤكدة أن أحداث المسلسل ليس لها علاقة بالفيلم.



وكشفت الصايغ عن طبيعة الدور الذي تجسده في المسلسل، حيث تؤدي شخصية زوجة مصطفى شعبان، ولديها ابن منه يجسد دوره الطفل جان رامز، وتكشف الحلقات دعم سهر لزوجها في صراعه وحربه مع تجار السمك لاستعادة هيبته وتجارة والده في السوق.



وأشارت الصايغ إلى أن الجمهور سيستمتع بحدوتة شعبية اجتماعية تتفرع منها عدة حكايات كثيرة، متمنية أن تحظى بإعجاب المشاهدين.



وقالت الصايغ إن "أكثر شيء جذبني لهذا الدور أنها زوجة مصرية أصيلة".

24