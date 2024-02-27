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الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التعدين وتوقعات الأرباح

2/27/2024 5:09:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا، اليوم الثلاثاء، بقيادة مكاسب أسهم قطاع الموارد الأساسية وتحسن توقعات الأرباح، بينما يترقب المستثمرون ومحافظو البنوك المركزية بيانات للتضخم هذا الأسبوع يمكن أن تغير مسار أسعار الفائدة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%.
وقادت أسهم الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، إذ سجلت قفزة 1.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار الذهب مستفيدة من تراجع الدولار.
وفي تحديث لشركة بوما قالت إنها تتوقع أداء ضعيفا في النصف الأول من عام 2024، لكنها ملتزمة بالأهداف السنوية التي أعلنتها في يناير. وزاد سهم شركة الملابس الرياضية الألمانية 0.5%.













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