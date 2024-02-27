الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التعدين وتوقعات الأرباح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا، اليوم الثلاثاء، بقيادة مكاسب أسهم قطاع الموارد الأساسية وتحسن توقعات الأرباح، بينما يترقب المستثمرون ومحافظو البنوك المركزية بيانات للتضخم هذا الأسبوع يمكن أن تغير مسار أسعار الفائدة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%.
وقادت أسهم الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، إذ سجلت قفزة 1.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار الذهب مستفيدة من تراجع الدولار.
وفي تحديث لشركة بوما قالت إنها تتوقع أداء ضعيفا في النصف الأول من عام 2024، لكنها ملتزمة بالأهداف السنوية التي أعلنتها في يناير. وزاد سهم شركة الملابس الرياضية الألمانية 0.5%.
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