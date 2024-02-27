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إطلاق صاروخ على موقع رمثا الإسرائيلي بكفرشوبا

2/27/2024 5:09:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اطلق صاروخ على موقع رمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.


وفجر اليوم، أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق، بدفعة صاروخية كبيرة من راجمات عدة.


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