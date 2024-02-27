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رمضان 2024.. انتقام وخروج عن القانون في البرومو الثاني من 'العتاولة' - فيديو

2/27/2024 5:09:21 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرحت قناة MBC مصر البرومو التشويقي الثاني لمسلسل العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني2024.
ويحتدم الصراع بين أحمد السقا، وباسم سمرة كما تظهر مشاهد البرومو الثاني من المسلسل، وظهرت ملامح جديدة من العلاقة التي تربط بين أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والتي يبدو أنها تندرج تحت الأنشطة غير المشروعة.


حيث يحاول سمرة القضاء على العتاولة، وهما "أحمد السقا، وطارق لطفي"، ومن ضمن الجمل اللتي قالها باسم سمرة في البرومو الثاني، هي "العتاولة دخلوا في حائط سد.. فاضل على الحلو تكة"، ليظهر السقا بعدها في مطاردة وقبضة رجال الأمن.

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