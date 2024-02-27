“التأمين السعودي” يشارك في مؤتمر التأمين العربي بسلطنة عمان

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
شارك رئيس اللجنة العامة لمديري العموم لشركات التأمين“التأمين السعودي” ورئيس اللجنة التنفيذية، فواز بن عبدالرحمن الحجي بجانب وفد هيئة التأمين السعودي وعدد من الممثلين رفيعي المستوى وكبار التنفيذيين في مجال التأمين من القطاعين الحكومي والخاص، في المؤتمر العام الرابع والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين، والذي أقيم في 18 من شهر فبراير 2024 على مدار ثلاثة أيام في العاصمة العٌمانية مسقط.
وتمحورت مشاركة التأمين السعودي في هذا المؤتمر العربي المهم حول تطورات الصناعة التأمينية، والفرص والتحديات في الأسواق العربية، والقضايا المرتبطة بإدارة المخاطر، والابتكار والتطورات التكنولوجية والتحوّل الرقمي، والموارد الطبيعية وتجربة العملاء، وحوكمة قطاع التأمين، كما استعرض المؤتمر تجارب الأسواق في هذا الجانب.
وأكد الحجي على ضرورة التعاون الاستراتيجي كأحد الركائز الأساسية في دفع عجلة تنمية صناعة التأمين العربية، والتي من شأنها تعزيز الشراكات بين البلدان الأعضاء وتسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وشدد على إعطاء الأولوية للابتكار واعتماد التقنيات الناشئة لتمكين قطاع التأمين من تلبية احتياجات المستهلكين المتطورة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وعلى تعزيز المبادرات التعليمية لرعاية القوى العاملة في القطاع، وتعزيز الوعي العام حول فوائد التأمين والتي تسهم بشكل كبير في النمو المستدام لهذه الصناعة في العقود القادمة.
وأشاد الحجي بحرص المملكة بشكل دائم على المساهمة بشكل فعال في المبادرات الإقليمية، والتي تعكس حرص القطاع بتوجيهات الجهات التنظيمية والتشريعية على مبادئ التعاون والنمو المتبادل مع جميع الدول العربية الشقيقة.
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