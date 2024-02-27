“التأمين السعودي” يشارك في مؤتمر التأمين العربي بسلطنة عمان

الرياض – أصداف نيوز:

شارك رئيس اللجنة العامة لمديري العموم لشركات التأمين“التأمين السعودي” ورئيس اللجنة التنفيذية، فواز بن عبدالرحمن الحجي بجانب وفد هيئة التأمين السعودي وعدد من الممثلين رفيعي المستوى وكبار التنفيذيين في مجال التأمين من القطاعين الحكومي والخاص، في المؤتمر العام الرابع والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين، والذي أقيم في 18 من شهر فبراير 2024 على مدار ثلاثة أيام في العاصمة العٌمانية مسقط.

وتمحورت مشاركة التأمين السعودي في هذا المؤتمر العربي المهم حول تطورات الصناعة التأمينية، والفرص والتحديات في الأسواق العربية، والقضايا المرتبطة بإدارة المخاطر، والابتكار والتطورات التكنولوجية والتحوّل الرقمي، والموارد الطبيعية وتجربة العملاء، وحوكمة قطاع التأمين، كما استعرض المؤتمر تجارب الأسواق في هذا الجانب.

وأكد الحجي على ضرورة التعاون الاستراتيجي كأحد الركائز الأساسية في دفع عجلة تنمية صناعة التأمين العربية، والتي من شأنها تعزيز الشراكات بين البلدان الأعضاء وتسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وشدد على إعطاء الأولوية للابتكار واعتماد التقنيات الناشئة لتمكين قطاع التأمين من تلبية احتياجات المستهلكين المتطورة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وعلى تعزيز المبادرات التعليمية لرعاية القوى العاملة في القطاع، وتعزيز الوعي العام حول فوائد التأمين والتي تسهم بشكل كبير في النمو المستدام لهذه الصناعة في العقود القادمة.

وأشاد الحجي بحرص المملكة بشكل دائم على المساهمة بشكل فعال في المبادرات الإقليمية، والتي تعكس حرص القطاع بتوجيهات الجهات التنظيمية والتشريعية على مبادئ التعاون والنمو المتبادل مع جميع الدول العربية الشقيقة.