Tuesday, 27 February 2024 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة البلدية تشيد بنجاح الاحتفالات بأعياد الكويت الوطنية وخلوها من المظاهر السلبية

2/27/2024 4:32:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 2 (كونا) -- أشادت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان اليوم الثلاثاء بعملية الحد من المظاهر السلبية خلال احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية.
وأعربت المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشكر والتقدير للمواطنين والمقيمين ولجميع موظفي البلدية لدورهم في نجاح الاحتفالات الوطنية والأثر الملحوظ في الحد من المظاهر والسلوكيات السلبية.
وتقدمت بالشكر أيضا لموظفي الوزارة وعلى رأسهم المدير العام للبلدية سعود الدبوس على جهودهم المبذولة والتنظيم المميز والتنسيق المتواصل مع قطاعات الدولة المعنية والتواجد الميداني.
من جانبه أعرب الدبوس في تصريح مماثل لـ(كونا) عن الشكر الجزيل والامتنان لجميع موظفي البلدية على جهودهم المبذولة التي ساهمت في إنجاح فعاليات الاحتفالات الوطنية وتحملهم المسؤولية بكل تفان وإخلاص. (النهاية)

ط م س / خ د ع




MENAFN27022024000071011013ID1107904481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث