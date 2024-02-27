Tuesday, 27 February 2024 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليابان تخصص 32 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في غزة

2/27/2024 4:32:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 27 - 2 (كونا) -- أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء أنها ستقدم منحة مساعدات طارئة بقيمة (32 مليون دولار امريكي) في إطار جهود الاستجابة لدعم الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان صحفي إن الحكومة قررت تقديم المساعدات الجديدة "في ضوء الوضع الإنساني المتردي الذي لا يمكن التغاضي عنه وسط القتال الذي طال أمده في قطاع غزة في فلسطين".
وأشارت إلى أن المساعدات ستوجه لدعم مجالات بينها الغذاء والصحة من خلال تقديم الدعم لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وغيرها الهيئات.
وأوضحت أن المساعدات تشمل تخصيص إنفاق (10 ملايين دولار) لدعم قطاع الغذاء من خلال برنامج الأغذية العالمي للأغذية و(10 ملايين دولار) أخرى لدعم قطاع الصحة عبر منظمة الصحة العالمية فيما سيتم توجيه بقية المخصصات لدعم عمليات ثلاث منظمات دولية أخرى.
وشددت الوزارة على أن حكومة اليابان ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لحث جميع الأطراف على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن. (النهاية)

م ك / ط م ا



MENAFN27022024000071011013ID1107904480

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث