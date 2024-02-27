اليابان تخصص 32 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 27 - 2 (كونا) -- أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء أنها ستقدم منحة مساعدات طارئة بقيمة (32 مليون دولار امريكي) في إطار جهود الاستجابة لدعم الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان صحفي إن الحكومة قررت تقديم المساعدات الجديدة "في ضوء الوضع الإنساني المتردي الذي لا يمكن التغاضي عنه وسط القتال الذي طال أمده في قطاع غزة في فلسطين".
وأشارت إلى أن المساعدات ستوجه لدعم مجالات بينها الغذاء والصحة من خلال تقديم الدعم لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وغيرها الهيئات.
وأوضحت أن المساعدات تشمل تخصيص إنفاق (10 ملايين دولار) لدعم قطاع الغذاء من خلال برنامج الأغذية العالمي للأغذية و(10 ملايين دولار) أخرى لدعم قطاع الصحة عبر منظمة الصحة العالمية فيما سيتم توجيه بقية المخصصات لدعم عمليات ثلاث منظمات دولية أخرى.
وشددت الوزارة على أن حكومة اليابان ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لحث جميع الأطراف على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن. (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN27022024000071011013ID1107904480
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