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هيئة الشباب تطلق حملة (كفو) التطوعية بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي للمحافظة على البيئة

2/27/2024 4:32:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 2 (كونا) -- أطلقت الهيئة العامة للشباب اليوم الثلاثاء حملة (كفو) بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي عقب انتهاء احتفالات البلاد بالعيد الوطني الـ63 ويوم التحرير الـ33 بهدف دعم جهود بلدية الكويت في تنظيف الشوارع والمحافظة على البيئة.
وقال مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة وليد الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية المحافظة على البيئة وتأتي كرسالة شكر وتقدير للجهود المميزة لبلدية الكويت في فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وأضاف الأنصاري أن الحملة تأتي ضمن سلسلة فعاليات وبرامج تقيمها أكاديمية العمل التطوعي بالهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني خلال الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير.
من جانبه قال رئيس فريق الغوص وليد الفاضل لـ(كونا) إن (كفو) إحدى الحملات البيئية التي تقام بالشراكة بين الهيئة العامة للشباب وفريق الغوص الكويتي الذي أخذ على عاتقه القيام بحملات بيئية توعوية مختلفة سواء على الشواطئ أو الجزر. (النهاية)

م ي م / خ د ع




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