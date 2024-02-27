كوريا الجنوبية: مصانع الذخيرة بكوريا الشمالية تعمل بكامل طاقتها لتزويد روسيا بالأسلحة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 27 - 2 (كونا) -- أكدت كوريا الجنوبية أن مصانع الذخيرة في كوريا الشمالية تعمل بكامل طاقتها لتزويد روسيا بالأسلحة مقابل الغذاء والضروريات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الثلاثاء عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك القول في اجتماع مع الصحفيين "بينما تعمل مصانع الأسلحة في كوريا الشمالية بنسبة 30 بالمئة من طاقتها بسبب نقص المواد الخام والطاقة تعمل بعض المصانع بكامل طاقتها والتي تنتج في المقام الأول أسلحة وقذائف لروسيا".
وأضاف أنه يتوقع أن كوريا الشمالية شحنت حوالي 6700 حاوية إلى روسيا منذ القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر موضحا أن الكمية تكفي لاستيعاب حوالي 3 ملايين طلقة من عيار 152 ملم أو 500 ألف قذيفة مدفعية من عيار 122 ملم.
وفي مقابل تزويد روسيا بالأسلحة قال شين إن "كوريا الشمالية تتلقى على ما يبدو الغذاء والضروريات الأخرى فضلا عن المواد الخام والأجزاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة" مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون حجم الحاويات من روسيا إلى كوريا الشمالية أكبر بنحو 30 بالمئة من تلك التي تم شحنها من كوريا الشمالية إلى روسيا خلال هذه الفترة.
وقال إنه "من المحتمل أيضا أن تكون موسكو قدمت التكنولوجيا المتعلقة بالأقمار الصناعية إلى بيونغ يانغ حيث وضعت البلاد أول قمر صناعي للتجسس في المدار في نوفمبر وتعهدت بإطلاق ثلاثة أقمار أخرى هذا العام".
وأعرب عن توقعه بأن حجم المساعدة التكنولوجية العسكرية الروسية إلى كوريا الشمالية "من المرجح أن يتسع في المستقبل" إذا زاد اعتماد روسيا على الذخائر والأسلحة الكورية الشمالية. (النهاية)
م ك / ط م ا
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