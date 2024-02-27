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كوريا الجنوبية: مصانع الذخيرة بكوريا الشمالية تعمل بكامل طاقتها لتزويد روسيا بالأسلحة

2/27/2024 4:32:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 27 - 2 (كونا) -- أكدت كوريا الجنوبية أن مصانع الذخيرة في كوريا الشمالية تعمل بكامل طاقتها لتزويد روسيا بالأسلحة مقابل الغذاء والضروريات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الثلاثاء عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك القول في اجتماع مع الصحفيين "بينما تعمل مصانع الأسلحة في كوريا الشمالية بنسبة 30 بالمئة من طاقتها بسبب نقص المواد الخام والطاقة تعمل بعض المصانع بكامل طاقتها والتي تنتج في المقام الأول أسلحة وقذائف لروسيا".
وأضاف أنه يتوقع أن كوريا الشمالية شحنت حوالي 6700 حاوية إلى روسيا منذ القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر موضحا أن الكمية تكفي لاستيعاب حوالي 3 ملايين طلقة من عيار 152 ملم أو 500 ألف قذيفة مدفعية من عيار 122 ملم.
وفي مقابل تزويد روسيا بالأسلحة قال شين إن "كوريا الشمالية تتلقى على ما يبدو الغذاء والضروريات الأخرى فضلا عن المواد الخام والأجزاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة" مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون حجم الحاويات من روسيا إلى كوريا الشمالية أكبر بنحو 30 بالمئة من تلك التي تم شحنها من كوريا الشمالية إلى روسيا خلال هذه الفترة.
وقال إنه "من المحتمل أيضا أن تكون موسكو قدمت التكنولوجيا المتعلقة بالأقمار الصناعية إلى بيونغ يانغ حيث وضعت البلاد أول قمر صناعي للتجسس في المدار في نوفمبر وتعهدت بإطلاق ثلاثة أقمار أخرى هذا العام".
وأعرب عن توقعه بأن حجم المساعدة التكنولوجية العسكرية الروسية إلى كوريا الشمالية "من المرجح أن يتسع في المستقبل" إذا زاد اعتماد روسيا على الذخائر والأسلحة الكورية الشمالية. (النهاية)

م ك / ط م ا



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