سفارتا الكويت لدى أستراليا والأرجنتين تحتفلان بالأعياد الوطنية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 2 (كونا) -- أقامت سفارتا دولة الكويت لدى أستراليا والأرجنتين حفلي استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية التي تتزامن مع الذكرى ال63 للعيد الوطني والذكرى ال33 ليوم التحرير.
وفي أستراليا رفع السفير بسام القبندي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي كافة.
وأعرب عن أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء لدولة الكويت وأهلها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأشار إلى أن احتفال سفارة دولة الكويت لدى استراليا بمرور 63 عاما على الاستقلال و33 عاما على التحرير يتزامن أيضا من ذكرى مرور 50 عاما على العلاقات الكويتية - الأسترالية الثنائية المميزة.
كما أعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد روابط البلاد في كافة المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وحضر حفل السفارة العديد من أعضاء الحكومة الاسترالية وأعضاء من السلك الدبلوماسي من الدول العربية والأوروبية.
وفي الأرجنتين وبهذه المناسبة رفع السفير عبدالعزيز البشر أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه وبالنيابة عن أعضاء السفارة لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى القيادة السياسية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة داعيا المولى جلت قدرته أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والرفعة والازدهار على دولة الكويت في ظل القيادة الحكيمة للبلاد.
وشهدت احتفالية السفارة حضور عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين الأرجنتينيين في مقدمتهم رئيس مجلس النواب ونائب وزير الخارجية ومحافظ ولاية جاكو ونائبة محافظ ولاية سانت في وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد وجمع من الشخصيات الثقافية والإعلامية والاجتماعية البارزة.
وأشاد السفير البشر في كلمته التي ألقاها أثناء الاحتفالية بمستوى العلاقات الثنائية بين الكويت والارجنتين مؤكدا حرص البلدين الصديقين على توسيع مجالات التعاون الثنائية المشتركة ورفع مستوى العلاقات إلى آفاق أرحب.
وفي سياق متصل قامت السفارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الأرجنتين بإضاءة عدد من معالم العاصمة بوينس آيرس وتوشحها بألوان علم دولة الكويت احتفاء بذكرى الأعياد الوطنية. (النهاية) ط م ا
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