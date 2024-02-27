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سفارتا الكويت لدى أستراليا والأرجنتين تحتفلان بالأعياد الوطنية

2/27/2024 4:32:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 2 (كونا) -- أقامت سفارتا دولة الكويت لدى أستراليا والأرجنتين حفلي استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية التي تتزامن مع الذكرى ال63 للعيد الوطني والذكرى ال33 ليوم التحرير.
وفي أستراليا رفع السفير بسام القبندي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي كافة.
وأعرب عن أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء لدولة الكويت وأهلها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأشار إلى أن احتفال سفارة دولة الكويت لدى استراليا بمرور 63 عاما على الاستقلال و33 عاما على التحرير يتزامن أيضا من ذكرى مرور 50 عاما على العلاقات الكويتية - الأسترالية الثنائية المميزة.
كما أعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد روابط البلاد في كافة المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وحضر حفل السفارة العديد من أعضاء الحكومة الاسترالية وأعضاء من السلك الدبلوماسي من الدول العربية والأوروبية.
وفي الأرجنتين وبهذه المناسبة رفع السفير عبدالعزيز البشر أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه وبالنيابة عن أعضاء السفارة لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى القيادة السياسية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة داعيا المولى جلت قدرته أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والرفعة والازدهار على دولة الكويت في ظل القيادة الحكيمة للبلاد.
وشهدت احتفالية السفارة حضور عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين الأرجنتينيين في مقدمتهم رئيس مجلس النواب ونائب وزير الخارجية ومحافظ ولاية جاكو ونائبة محافظ ولاية سانت في وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد وجمع من الشخصيات الثقافية والإعلامية والاجتماعية البارزة.
وأشاد السفير البشر في كلمته التي ألقاها أثناء الاحتفالية بمستوى العلاقات الثنائية بين الكويت والارجنتين مؤكدا حرص البلدين الصديقين على توسيع مجالات التعاون الثنائية المشتركة ورفع مستوى العلاقات إلى آفاق أرحب.
وفي سياق متصل قامت السفارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الأرجنتين بإضاءة عدد من معالم العاصمة بوينس آيرس وتوشحها بألوان علم دولة الكويت احتفاء بذكرى الأعياد الوطنية. (النهاية) ط م ا

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