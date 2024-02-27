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الصحة تؤكد أهمية مؤتمر المختبرات الطبية في بحث التقنيات العلمية والتقدم السريري بالكيمياء الحيوية

2/27/2024 4:32:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 27 – 2 (كونا) -– أكدت وزارة الصحة أهمية المؤتمر السنوي لـ(المختبرات الطبية) الذي ينطلق الأحد المقبل تحت عنوان (التقدم السريري في علم الكيمياء الحيوية) في تسليطه الضوء على أحدث استخدامات التقنيات الحديثة والتطورات العلمية في المختبرات الطبية وتبادل الخبرات.
وقالت رئيس المؤتمر رئيس مجلس أقسام المختبرات الطبية في الوزارة الدكتورة ابتسام الجمعة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن المؤتمر الذي ينظمه مجلس أقسام المختبرات الطبية ومختبرات الكيمياء الحيوية برعاية الوزير الدكتور أحمد العوضي يهدف إلى مناقشة وبحث مستجدات التقدم السريري في علم الكيمياء الحيوية.
وأضافت الجمعة أن المؤتمر تتخلله عدة محاضرات يقدمها سبعة خبراء متخصصين في الكيمياء الحيوية من عدة دول منها كندا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان علاوة على ثمانية محاضرين محليين بتخصصات مهمة في مجال الكيمياء الحيوية.
وذكرت أن المحاضرات تتطرق إلى مواضيع مهمة منها (الإدارة الفعالة في المختبرات الطبية وسياسات الاستهلاك وجودة التحليل) فضلا عن مواضيع مشتركة مع تخصصات أخرى مثل التغيرات الكيميائية بعد عمليات التخلص من السمنة والتقنيات في تحاليل تشخيص أمراض ابيضاض الدم النقوية وتحاليل كشف السموم وأدوية الإدمان.
وأشارت إلى عقد ورشتي عمل خلال المؤتمر عن تحليل الأحماض الأمينية في الدم والاحصائيات في تقييم التحاليل المخبرية مؤكدة أهمية المؤتمرات كوسيلة عملية لأنشطة البحث العلمي والنشر والتعليم المستمر والتدريب وتبادل الخبرات وعرض المؤشرات الطبية والعلمية وإثرائها بالنقاش ودراسة المستجدات العلمية والعملية. (النهاية)

م ر ف / خ د ع




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