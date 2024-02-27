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وزير الخارجية يبحث في جنيف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوجه التعاون الثنائي

2/27/2024 4:32:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 27 - 2 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بالمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك صباح اليوم الثلاثاء على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف.
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين دولة الكويت والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان وصون الحريات وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة ومقاصد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحث الجانبان الجهود التي تقوم بها دولة الكويت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والبرامج الطموحة التي تنفذها كل الوزارات والهيئات الرسمية ومساعيها المستمرة لتبني المشاريع والمبادرات البناءة التي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها في إطار تنفيذها للرؤية الوطنية 2035 والتزامها بالمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الإنسان.
كما تمت مناقشة التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والجهود الدولية تجاه وقف القتل وإنهاء المعاناة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء هذه الكارثة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني للتخفيف من معاناة الأبرياء. (النهاية)

ن م ع / ا ف ح



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