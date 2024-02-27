وزير الخارجية يبحث في جنيف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوجه التعاون الثنائي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 27 - 2 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بالمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك صباح اليوم الثلاثاء على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف.
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين دولة الكويت والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان وصون الحريات وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة ومقاصد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحث الجانبان الجهود التي تقوم بها دولة الكويت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والبرامج الطموحة التي تنفذها كل الوزارات والهيئات الرسمية ومساعيها المستمرة لتبني المشاريع والمبادرات البناءة التي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها في إطار تنفيذها للرؤية الوطنية 2035 والتزامها بالمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الإنسان.
كما تمت مناقشة التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والجهود الدولية تجاه وقف القتل وإنهاء المعاناة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء هذه الكارثة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني للتخفيف من معاناة الأبرياء. (النهاية)
ن م ع / ا ف ح
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