ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 29878

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 29878
التاريخ
2/27/2024 4:32:12 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 شباط (بترا)-ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي حتى اليوم الثلاثاء، إلى نحو 100 ألف شهيد وجريح وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، قالت الوزارة، إنه في اليوم الـ144 للعدوان، بلغ عدد الشهداء 29878 شهيدا وعدد الجرحى 70215 جريحا.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ
27/02/2024 12:11:12
MENAFN27022024000117011021ID1107904471
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