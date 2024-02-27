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ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 29878

2/27/2024 4:32:12 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 27 شباط (بترا)-ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي حتى اليوم الثلاثاء، إلى نحو 100 ألف شهيد وجريح وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، قالت الوزارة، إنه في اليوم الـ144 للعدوان، بلغ عدد الشهداء 29878 شهيدا وعدد الجرحى 70215 جريحا.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ
27/02/2024 12:11:12

MENAFN27022024000117011021ID1107904471

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