أمسية شعرية بعنوان عذرا غزة في بيت اربد التراثي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 27 شباط (بترا) - نظم منتدى نايف أبو عبيد الثقافي في بيت اربد التراثي، مساء أمس الاثنين، أمسية شعرية بعنوان "عذرا غزة"، وذلك بمشاركة الشعراء عبد الرحيم جداية، الدكتورة إيمان العمري، ناصر قواسمي، إبراهيم رواقه، وافتخار الأحمد، بحضور حشد من الشعراء والأدباء والمثقفين من اربد.
وخلال الأمسية التي أدار مفرداتها الأديب موسى النعواشي، قرأ الجداية، بعضا من القصائد الشعرية عن غزة وفلسطين ومنها قصيدة مطولة بعنوان "مشاعل الأمل".
وحلقت العمري، بجمال قصائدها المهداة إلى غزة، مشيرة من خلالها الى أن ما يجري في غزة يؤثر في كل ذي إحساس، فيما قرأ قواسمي، مجموعة من القصائد عن غزة العزة بطريقة الشعر المحكي والشعر الفصيح.
وقرأ الشاعر رواقه، مجموعة قصائد قصيرة تحدثت عن وضع النساء والأطفال الأبرياء في غزة، كما قرأت الطفلة رفيف عناقرة، قصائد عن القدس وغزة تفاعل معها الجمهور الحضور بشكل كبير.
وفي نهاية الأمسية كرم راعي الحفل المهندس عامر نصراوي، يرافقه رئيس المنتدى وليد فاضل جرادات، الشعراء المشاركين الذين قدموا قصائد تفاعل معها الحضور من المثقفين والمواطنين المهتمين.
-- (بترا)
ع ع/أ م/ب ط
27/02/2024 12:07:14
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