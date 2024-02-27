أمسية شعرية بعنوان عذرا غزة في بيت اربد التراثي

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 27 شباط (بترا) - نظم منتدى نايف أبو عبيد الثقافي في بيت اربد التراثي، مساء أمس الاثنين، أمسية شعرية بعنوان "عذرا غزة"، وذلك بمشاركة الشعراء عبد الرحيم جداية، الدكتورة إيمان العمري، ناصر قواسمي، إبراهيم رواقه، وافتخار الأحمد، بحضور حشد من الشعراء والأدباء والمثقفين من اربد.

وخلال الأمسية التي أدار مفرداتها الأديب موسى النعواشي، قرأ الجداية، بعضا من القصائد الشعرية عن غزة وفلسطين ومنها قصيدة مطولة بعنوان "مشاعل الأمل".

وحلقت العمري، بجمال قصائدها المهداة إلى غزة، مشيرة من خلالها الى أن ما يجري في غزة يؤثر في كل ذي إحساس، فيما قرأ قواسمي، مجموعة من القصائد عن غزة العزة بطريقة الشعر المحكي والشعر الفصيح.

وقرأ الشاعر رواقه، مجموعة قصائد قصيرة تحدثت عن وضع النساء والأطفال الأبرياء في غزة، كما قرأت الطفلة رفيف عناقرة، قصائد عن القدس وغزة تفاعل معها الجمهور الحضور بشكل كبير.

وفي نهاية الأمسية كرم راعي الحفل المهندس عامر نصراوي، يرافقه رئيس المنتدى وليد فاضل جرادات، الشعراء المشاركين الذين قدموا قصائد تفاعل معها الحضور من المثقفين والمواطنين المهتمين.

-- (بترا)

ع ع/أ م/ب ط

27/02/2024 12:07:14