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الشمالي يدعو لمواصلة تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف بمنظمة التجارة العالمية

2/27/2024 4:32:10 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا) - دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إلى مواصلة تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف من خلال الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية، لإبقاء الإجراءات مفتوحة وشاملة وشفافة وتلبي مصالح جميع أعضائها، بالتزامن مع دخول العام الثلاثين من إنشاء المنظمة.
وأكد الشمالي خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، الذي بدأ أعماله في أبو ظبي أمس الاثنين، ويستمر حتى 29 من الشهر الحالي، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، تقدير الأردن لجهود الإمارات العربية المتحدة في استضافة المؤتمر، الذي يمثل فرصة مهمة لتعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
ويشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب، إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
ويركز المؤتمر على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا للوصول إلى النظام التجاري العالمي والملكية الفكرية وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
والتقى الشمالي، على هامش الاجتماعات، عددا من وزراء الصناعة والتجارة العرب وبحث معهم آليات تعزيز التعاون الاقتصادي وآفاقها، للفترة المقبلة.
-- (بترا)
ع ن/أ م/ب ط
27/02/2024 11:21:38

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