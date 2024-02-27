الشمالي يدعو لمواصلة تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف بمنظمة التجارة العالمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا) - دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إلى مواصلة تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف من خلال الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية، لإبقاء الإجراءات مفتوحة وشاملة وشفافة وتلبي مصالح جميع أعضائها، بالتزامن مع دخول العام الثلاثين من إنشاء المنظمة.
وأكد الشمالي خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، الذي بدأ أعماله في أبو ظبي أمس الاثنين، ويستمر حتى 29 من الشهر الحالي، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، تقدير الأردن لجهود الإمارات العربية المتحدة في استضافة المؤتمر، الذي يمثل فرصة مهمة لتعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
ويشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب، إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
ويركز المؤتمر على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا للوصول إلى النظام التجاري العالمي والملكية الفكرية وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
والتقى الشمالي، على هامش الاجتماعات، عددا من وزراء الصناعة والتجارة العرب وبحث معهم آليات تعزيز التعاون الاقتصادي وآفاقها، للفترة المقبلة.
-- (بترا)
ع ن/أ م/ب ط
27/02/2024 11:21:38
MENAFN27022024000117011021ID1107904468
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