مجلس الأعيان يشيد بجهود الملك والإنزال الجوي لإغاثة غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا) - ثمن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، قيام القوات المسلحة الأردنية امس الاثنين ، تنفيذ أكبر عملية إنزال جوي لإغاثة أهلنا على امتداد الساحل الفلسطيني ، بتوجيهات و إشراف مباشر من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني.

واكد في مستهل جلسة الأعيان، اليوم الثلاثاء، دعم المجلس، لجهود جلالة الملك المفدى كافة في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية وقضايا امتنا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، وأن الأردن بقيادة جلالته لن يلتفت الى المشككين وتجار الكلمة وسيبقى كما كان دوما الأقرب الى فلسطين ، ولن يتوانى لحظة عن مواصلة ونصرة شعبنا الفلسطيني المناضل .

وقال إن جلالة الملك يواصل جهوده ومساعيه الكبيرة ، الرامية لنصرة شعبنا الفلسطيني ، ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة ،مؤكدا ان العملية هي تأكيد أننا الأقرب الى فلسطين وقضية شعبنا، وحقه في الحرية والحياة والاستقلال .

و أضاف، ما يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني من إشراف مباشر على إرسال المساعدات الإنسانية والطبية ، وانزلها بيده للمحتاجين والجوعى والمحاصرين ، في وقت الصراعات والحرب لم يشهد التاريخ له مثيلا، ولم يسجل التاريخ ان قام قائد وزعيم ، بمثل هذه العمل وهذه المخاطرة إلا جلالة مليكنا المفدى ، الذي اثر بنفسه مواجهة المخاطر نصرة لأهلنا في قطاع غزه .

وتابع ، ان ما يقوم به جلالته من خلال هذا العمل الشجاع ، إنما يريد ان يبعث برسالة للعالم اجمع ، بأن نصرة الملهوف وإغاثة المحتاج ، هي ممارسات وأفعال تنبع من الضمير الإنساني، وتسبق أية حسابات سياسية وصفقات مشبوهة .

وأشار الى تأكيد جلالة الملك بان جهود الأردن ستمضي ، من اجل كسر الحصار المفروض على غزة ، وان مواصلة عمليات الإنزال الجوي ، وإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لن تتوقف ، فهذا واجب الأردن تجاه الأشقاء في فلسطين وليس منة عليهم .

وأضاف ان جلالته في مساعيه الكبيرة يؤكد أن أولويته اليوم هي وقف الحرب على غزة بشكل فوري ، وضرورة ضمان وصول المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة بشكل كاف ومستمر ، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ، واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس ، والدفع باتجاه الوصول للحل العادل للقضية الفلسطينية.

--(بترا)

وهـ/اص / س س

27/02/2024 11:21:18