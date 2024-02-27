جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبد الله للتّميُّز التّربويّ تمنح 102 تربويّ شهادات تقدير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- منحت جمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي، 18 شهادة تقدير على مستوى المديرية، لمديرين ومديرات، تقدموا لـ "جائزة الملكة رانيا العبد الله للمدير المتميز" في دورتها الثامنة.
كما منحت الجمعية 84 شهادة تقدير على مستوى المديرية، لمعلمين ومعلمات، تقدموا لـ"جائزة الملكة رانيا العبد الله للمعلم المتميز" في دورتها الـ 18، من أصل 6457 تربويا، تقدموا لجوائز التميز التربوي هذا العام.
هذا وقد تم اليوم الثلاثاء، الإعلان عن أسماء التربويين الحاصلين على شهادات التقدير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية، وسيتم تسليمهم شهادات التقدير من قبل مديري التربية والتعليم في كل مديرية على حدة.
يذكر ، أن التربويين المكرمين قد استحقوا شهادات التقدير على مستوى المديرية، بعد اجتيازهم مرحلة "مقابلات ما قبل الميداني" التي تم عقدها في شهر كانون الثاني من العام الحالي.
من جانبه، هنأ وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، الحاصلين على شهادات التقدير، معبرا عن فخره وتقديره لجهودهم وبلوغهم هذه المرحلة، ودعا جميع التربويين إلى خوض تجربة التقدم لجوائز التميز التربوي، ما سينعكس إيجابا على المسيرة التربوية والتعليمية، ويحقق الهدف في إيجاد بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للإبداع والتميز لطلابنا.
بدورها هنأت المدير التنفيذي لـ "جمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي" لبنى طوقان، التربويين الحاصلين على شهادات التقدير، وتمنت لهم استمرار رحلتهم مع التميز؛ لتمكين جيل المستقبل. وأكدت أن حصولهم على هذا التكريم هو إنجاز عظيم، واحتفاؤنا بهم اليوم يأتي تحقيقا لرسالة الجمعية في الاحتفاء بالتميز التربوي، ونشر ثقافة التميز والإبداع وتعميقها في المجتمع.
وعلى صعيد متصل، ستعقد جمعية الجائزة خلال شهري نيسان وأيار من العام الحالي، مرحلة "التقييم الميداني"، وهي من المراحل النهائية لتقييم المؤهلين لجوائز التميز التربوي ، والتي يقوم خلالها مقيمو الجائزة بالتحقق مــن كتابــات المؤهلين للمعايير على أرض الواقــع، للمديرين والمعلمين الذين اجتازوا مراحل التقييم السابقة، حيث تأهل لهذه المرحلة 15 مديرا عن جائزة "المدير المتميز"، و41 معلما عن جائزة "المعلم المتميز".
--(بترا)
ع س/أ م / س س
27/02/2024 11:12:50
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