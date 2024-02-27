جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبد الله للتّميُّز التّربويّ تمنح 102 تربويّ شهادات تقدير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- منحت جمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي، 18 شهادة تقدير على مستوى المديرية، لمديرين ومديرات، تقدموا لـ "جائزة الملكة رانيا العبد الله للمدير المتميز" في دورتها الثامنة.

كما منحت الجمعية 84 شهادة تقدير على مستوى المديرية، لمعلمين ومعلمات، تقدموا لـ"جائزة الملكة رانيا العبد الله للمعلم المتميز" في دورتها الـ 18، من أصل 6457 تربويا، تقدموا لجوائز التميز التربوي هذا العام.

هذا وقد تم اليوم الثلاثاء، الإعلان عن أسماء التربويين الحاصلين على شهادات التقدير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية، وسيتم تسليمهم شهادات التقدير من قبل مديري التربية والتعليم في كل مديرية على حدة.

يذكر ، أن التربويين المكرمين قد استحقوا شهادات التقدير على مستوى المديرية، بعد اجتيازهم مرحلة "مقابلات ما قبل الميداني" التي تم عقدها في شهر كانون الثاني من العام الحالي.

من جانبه، هنأ وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، الحاصلين على شهادات التقدير، معبرا عن فخره وتقديره لجهودهم وبلوغهم هذه المرحلة، ودعا جميع التربويين إلى خوض تجربة التقدم لجوائز التميز التربوي، ما سينعكس إيجابا على المسيرة التربوية والتعليمية، ويحقق الهدف في إيجاد بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للإبداع والتميز لطلابنا.

بدورها هنأت المدير التنفيذي لـ "جمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي" لبنى طوقان، التربويين الحاصلين على شهادات التقدير، وتمنت لهم استمرار رحلتهم مع التميز؛ لتمكين جيل المستقبل. وأكدت أن حصولهم على هذا التكريم هو إنجاز عظيم، واحتفاؤنا بهم اليوم يأتي تحقيقا لرسالة الجمعية في الاحتفاء بالتميز التربوي، ونشر ثقافة التميز والإبداع وتعميقها في المجتمع.

وعلى صعيد متصل، ستعقد جمعية الجائزة خلال شهري نيسان وأيار من العام الحالي، مرحلة "التقييم الميداني"، وهي من المراحل النهائية لتقييم المؤهلين لجوائز التميز التربوي ، والتي يقوم خلالها مقيمو الجائزة بالتحقق مــن كتابــات المؤهلين للمعايير على أرض الواقــع، للمديرين والمعلمين الذين اجتازوا مراحل التقييم السابقة، حيث تأهل لهذه المرحلة 15 مديرا عن جائزة "المدير المتميز"، و41 معلما عن جائزة "المعلم المتميز".

--(بترا)

ع س/أ م / س س

27/02/2024 11:12:50