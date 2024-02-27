قمة العرب للطيران تبحث استشراف مستقبل السفر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رأس الخيمة 27شباط (بترا)- نضال شديفات- تبدأ في إمارة رأس الخيمة يوم غد الأربعاء، أعمال الدورة الـ 11 من "قمة العرب للطيران"، تحت شعار "استشراف مستقبل السفر"، بمشاركة قادة ورواد في قطاع السياحة والسفر الجوي، لاستكشاف المفاهيم المبتكرة والتقنيات الثورية التي ترسم مستقبل القطاع.
وستشهد القمة على مدى يومين مشاركة فاعلة لعدد من أبرز الخبراء الإقليميين والعالميين في قطاعي الطيران والسياحة، يشاركون في جلسات حوارية تفاعلية لإرساء معايير جديدة تضمن استمرار تطور القطاع وفقاً لمنهجيات آمنة وفعالة ومستدامة.
وستطلق نسخة هذا العام من "قمة العرب للطيران" سلسلة من ورش العمل، يديرها عدد من أبرز خبراء قطاع الطيران، لتزويد المشاركين بالخبرات والمعارف المتقدمة والتي تتطرق لمجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بالقطاع، كالريادة والابتكار والعامل البشري.
كما وسيتم إطلاق النسخة الأولى من "منتدى الشباب العربي للطيران والسفر" بشراكة استراتيجية مع إيرباص، والصندوق العالمي للتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى سد الفجوات بين المهنيين الشباب ورواد الأعمال، من خلال الشراكات والدورات التدريبية الداخلية والمشاريع التعاونية، فضلاً عن تسهيل الحوار بين رواد القطاع والأوساط الأكاديمية والشباب، وتطوير مهارات التفكير الإبداعي ومنهج ابتكار الحلول لدى الشباب.
ويتخلل المنتدى أيضاً جلسات تفاعلية وبناء علاقات عمل ومساحة مخصصة للتدريب، ومن المتوقع أن يشكل منصة قادرة على ربط المواهب مع الشركات الرائدة وتعزيز فرصهم بالحصول على وظائف في القطاع.
وتتضمن أجندة القمة جلسات نقاشية ملهمة حول التوجهات العالمية والوضع الراهن ومستقبل قطاع الطيران في العالم العربي، ويقود هذه الحوارات عدد من كبار صناع القرار في القطاع، بما في ذلك الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة، والرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة راكي فيليبس، ونائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كامل العوضي.
علاوةً على ذلك، سيقدم نخبة من رواد القطاع بمن فيهم الرئيس التنفيذي لمجموعة" العربية للطيران" عادل العلي، والرئيس التنفيذي لشركة "بيوند إيرلاينز" تيرو تاسكيلا، رؤى قيّمة حول التزام قطاع الطيران بحفز مسار الابتكار والتقدم، وتعزيز التجربة الشاملة للعملاء.
كما ستشهد أجندة هذا العام جلسة حوارية بإدارة مديرة المحتوى ورئيسة قسم قطاع تمويل الطيران في مجلة "إيرفينانس جورنال" لورا مولر، حول استثمارات وتطور شركات الطيران في العالم العربي، وسيقود الرئيس التنفيذي المساعد في شركة "أفي ليس" طارق الغزيري، المناقشات حول بروز قطاع الطيران باعتباره ركيزة أساسية للنمو في دول المنطقة.
وسينضم كل من الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة نوفوس أفييشن كابيتال منير الكزبري، والرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران فيروز تارابور، والرئيس التنفيذي لشركة "التافير إل. بي" ستيف ريمر، لمناقشة الأولويات والمسار المستقبلي لمراكز الطيران في المنطقة.
--(بترا)
ن ش/أ م / س س
27/02/2024 11:07:21
MENAFN27022024000117011021ID1107904465
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