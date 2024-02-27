قمة العرب للطيران تبحث استشراف مستقبل السفر

MENAFN - Jordan News Agency)

رأس الخيمة 27شباط (بترا)- نضال شديفات- تبدأ في إمارة رأس الخيمة يوم غد الأربعاء، أعمال الدورة الـ 11 من "قمة العرب للطيران"، تحت شعار "استشراف مستقبل السفر"، بمشاركة قادة ورواد في قطاع السياحة والسفر الجوي، لاستكشاف المفاهيم المبتكرة والتقنيات الثورية التي ترسم مستقبل القطاع.

وستشهد القمة على مدى يومين مشاركة فاعلة لعدد من أبرز الخبراء الإقليميين والعالميين في قطاعي الطيران والسياحة، يشاركون في جلسات حوارية تفاعلية لإرساء معايير جديدة تضمن استمرار تطور القطاع وفقاً لمنهجيات آمنة وفعالة ومستدامة.

وستطلق نسخة هذا العام من "قمة العرب للطيران" سلسلة من ورش العمل، يديرها عدد من أبرز خبراء قطاع الطيران، لتزويد المشاركين بالخبرات والمعارف المتقدمة والتي تتطرق لمجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بالقطاع، كالريادة والابتكار والعامل البشري.

كما وسيتم إطلاق النسخة الأولى من "منتدى الشباب العربي للطيران والسفر" بشراكة استراتيجية مع إيرباص، والصندوق العالمي للتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى سد الفجوات بين المهنيين الشباب ورواد الأعمال، من خلال الشراكات والدورات التدريبية الداخلية والمشاريع التعاونية، فضلاً عن تسهيل الحوار بين رواد القطاع والأوساط الأكاديمية والشباب، وتطوير مهارات التفكير الإبداعي ومنهج ابتكار الحلول لدى الشباب.

ويتخلل المنتدى أيضاً جلسات تفاعلية وبناء علاقات عمل ومساحة مخصصة للتدريب، ومن المتوقع أن يشكل منصة قادرة على ربط المواهب مع الشركات الرائدة وتعزيز فرصهم بالحصول على وظائف في القطاع.

وتتضمن أجندة القمة جلسات نقاشية ملهمة حول التوجهات العالمية والوضع الراهن ومستقبل قطاع الطيران في العالم العربي، ويقود هذه الحوارات عدد من كبار صناع القرار في القطاع، بما في ذلك الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة، والرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة راكي فيليبس، ونائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كامل العوضي.

علاوةً على ذلك، سيقدم نخبة من رواد القطاع بمن فيهم الرئيس التنفيذي لمجموعة" العربية للطيران" عادل العلي، والرئيس التنفيذي لشركة "بيوند إيرلاينز" تيرو تاسكيلا، رؤى قيّمة حول التزام قطاع الطيران بحفز مسار الابتكار والتقدم، وتعزيز التجربة الشاملة للعملاء.

كما ستشهد أجندة هذا العام جلسة حوارية بإدارة مديرة المحتوى ورئيسة قسم قطاع تمويل الطيران في مجلة "إيرفينانس جورنال" لورا مولر، حول استثمارات وتطور شركات الطيران في العالم العربي، وسيقود الرئيس التنفيذي المساعد في شركة "أفي ليس" طارق الغزيري، المناقشات حول بروز قطاع الطيران باعتباره ركيزة أساسية للنمو في دول المنطقة.

وسينضم كل من الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة نوفوس أفييشن كابيتال منير الكزبري، والرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران فيروز تارابور، والرئيس التنفيذي لشركة "التافير إل. بي" ستيف ريمر، لمناقشة الأولويات والمسار المستقبلي لمراكز الطيران في المنطقة.

--(بترا)





ن ش/أ م / س س

27/02/2024 11:07:21