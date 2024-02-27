إحباط محاولة تهريب مليون ونصف حبة مخدرة لدولة مجاورة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط ( بترا) - أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، محاولة تهريب مليون ونصف حبة مخدرة لدولة مجاورة، بالإضافة إلى 2 كغم كريستال عبر حدود جابر، وألقت القبض على 3 مطلوبين خطرين، خلال تعاملها مع 12 قضية نوعية خلال أيام.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 12 قضية نوعية في مختلف مناطق المملكة، إذ أُلقي القبض خلالها على 23 شخصاً، من تجّار المخدرات ومروجيها ومهربيها.
وأكّد أنّ أبرز تلك القضايا كانت إحباط محاولة تهريب مليون ونصف حبة مخدرة لإحدى دول الجوار داخل إحدى مركبات الشحن عُثر عليها بمخابئ سرية بجسد المركبة، حيث تولى فريق تحقيق خاص من الإدارة متابعة المعلومات الواردة وتمكّن من تحديد المركبة و 6 أشخاص تورّطوا بالقضية، حيث تم ضبطها ومداهمة أماكن وجود الأشخاص، وأُلقي القبض عليهم جميعاً.
وفي مركز حدود جابر أُحبطت محاولة أحد الأشخاص تهريب 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة، وأُلقي القبض عليه وما بحوزته من المواد المخدرة، إضافة إلى إحباط محاولة تهريب 70 ألف حبة مخدرة، وأُلقي القبض على المتورط وما بحوزته من مواد مخدرة.
وفي محافظة عجلون نُفّذت حملة أمنيّة في منطقة عنجرة على مطلوبين ومروجين وتجار للمخدرات، إذ أفضت لإلقاء القبض على 6 أشخاص من بينهم مصنف بالخطر، وضُبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة.
وفي محافظة العاصمة، تم التعامل مع 4 قضايا أُلقي القبض في الأولى على شخص مروج للمخدرات مصنف بالخطر جداً، ينشط بترويج المخدرات في منطقة جبل التاج وضُبط بحوزته سلاح ناري، كذلك أُلقي القبض على آخر مصنّف بالخطر جنوب العاصمة بالقضية الثانية، وضُبط بحوزته سلاح ناري وكمية من الحبوب المخدرة، فيما تم في القضية الثالثة مداهمة شقة سكنية يستخدمها أحد تجّار المخدرات وأُلقي القبض عليه وشخص آخر برفقته، وضُبط بحوزته 2500 حبة مخدرة و 4 كفوف حشيش وسلاح ناري، وفي القضية الأخيرة دوهم منزل مروج للمخدرات وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته 5 كفوف حشيش، وسلاحان ناريان أوتوماتيكيان.
وفي محافظة المفرق أُلقي القبض على تاجر للمخدرات بعد مداهمة منزله وتم ضبط 17 ألف حبة مخدرة و 5 كفوف حشيش ونصف كغم كريستال و3 أسلحة نارية، كما وأُلقي القبض في قضية أخرى في نفس المحافظة على تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة .
وفي محافظة العقبة دوهم "بركس" استخدمه أحد الأشخاص لتخزين المواد المخدرة وأُلقي القبض على شخص داخله، وعثر بداخله على 25 ألف حبة مخدرة و5 أسلحة نارية، كما وألقي القبض في محافظة معان على مروج للمخدرات بحوزته 8 كفوف الحشيش.
وجرت إحالة جميع القضايا للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.
--(بترا)
ل م/أ م / س س
27/02/2024 10:32:26
MENAFN27022024000117011021ID1107904464
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