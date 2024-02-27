إحباط محاولة تهريب مليون ونصف حبة مخدرة لدولة مجاورة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط ( بترا) - أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، محاولة تهريب مليون ونصف حبة مخدرة لدولة مجاورة، بالإضافة إلى 2 كغم كريستال عبر حدود جابر، وألقت القبض على 3 مطلوبين خطرين، خلال تعاملها مع 12 قضية نوعية خلال أيام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 12 قضية نوعية في مختلف مناطق المملكة، إذ أُلقي القبض خلالها على 23 شخصاً، من تجّار المخدرات ومروجيها ومهربيها.

وأكّد أنّ أبرز تلك القضايا كانت إحباط محاولة تهريب مليون ونصف حبة مخدرة لإحدى دول الجوار داخل إحدى مركبات الشحن عُثر عليها بمخابئ سرية بجسد المركبة، حيث تولى فريق تحقيق خاص من الإدارة متابعة المعلومات الواردة وتمكّن من تحديد المركبة و 6 أشخاص تورّطوا بالقضية، حيث تم ضبطها ومداهمة أماكن وجود الأشخاص، وأُلقي القبض عليهم جميعاً.

وفي مركز حدود جابر أُحبطت محاولة أحد الأشخاص تهريب 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة، وأُلقي القبض عليه وما بحوزته من المواد المخدرة، إضافة إلى إحباط محاولة تهريب 70 ألف حبة مخدرة، وأُلقي القبض على المتورط وما بحوزته من مواد مخدرة.

وفي محافظة عجلون نُفّذت حملة أمنيّة في منطقة عنجرة على مطلوبين ومروجين وتجار للمخدرات، إذ أفضت لإلقاء القبض على 6 أشخاص من بينهم مصنف بالخطر، وضُبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

وفي محافظة العاصمة، تم التعامل مع 4 قضايا أُلقي القبض في الأولى على شخص مروج للمخدرات مصنف بالخطر جداً، ينشط بترويج المخدرات في منطقة جبل التاج وضُبط بحوزته سلاح ناري، كذلك أُلقي القبض على آخر مصنّف بالخطر جنوب العاصمة بالقضية الثانية، وضُبط بحوزته سلاح ناري وكمية من الحبوب المخدرة، فيما تم في القضية الثالثة مداهمة شقة سكنية يستخدمها أحد تجّار المخدرات وأُلقي القبض عليه وشخص آخر برفقته، وضُبط بحوزته 2500 حبة مخدرة و 4 كفوف حشيش وسلاح ناري، وفي القضية الأخيرة دوهم منزل مروج للمخدرات وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته 5 كفوف حشيش، وسلاحان ناريان أوتوماتيكيان.

وفي محافظة المفرق أُلقي القبض على تاجر للمخدرات بعد مداهمة منزله وتم ضبط 17 ألف حبة مخدرة و 5 كفوف حشيش ونصف كغم كريستال و3 أسلحة نارية، كما وأُلقي القبض في قضية أخرى في نفس المحافظة على تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة .

وفي محافظة العقبة دوهم "بركس" استخدمه أحد الأشخاص لتخزين المواد المخدرة وأُلقي القبض على شخص داخله، وعثر بداخله على 25 ألف حبة مخدرة و5 أسلحة نارية، كما وألقي القبض في محافظة معان على مروج للمخدرات بحوزته 8 كفوف الحشيش.

وجرت إحالة جميع القضايا للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

--(بترا)





ل م/أ م / س س

27/02/2024 10:32:26