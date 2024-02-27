استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين جنوب طوباس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 27 شباط (بترا)- استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة بمدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة .
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية،في بيان،باستشهاد أحمد دراغمة (26 عاما) من طوباس، و أسامة جبر الزلط (31 عاما)، ومحمد سميح بيادسة (32 عاما)، من مخيم الفارعة، الى جانب إصابة ثلاثة مواطنين آخرين بجروح مختلفة برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس .
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم والمدينة.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
27/02/2024 09:46:32
MENAFN27022024000117011021ID1107904463
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