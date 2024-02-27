استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين جنوب طوباس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 27 شباط (بترا)- استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة بمدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة .

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية،في بيان،باستشهاد أحمد دراغمة (26 عاما) من طوباس، و أسامة جبر الزلط (31 عاما)، ومحمد سميح بيادسة (32 عاما)، من مخيم الفارعة، الى جانب إصابة ثلاثة مواطنين آخرين بجروح مختلفة برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس .

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم والمدينة.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

27/02/2024 09:46:32