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استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين جنوب طوباس

2/27/2024 4:32:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 27 شباط (بترا)- استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة بمدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة .
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية،في بيان،باستشهاد أحمد دراغمة (26 عاما) من طوباس، و أسامة جبر الزلط (31 عاما)، ومحمد سميح بيادسة (32 عاما)، من مخيم الفارعة، الى جانب إصابة ثلاثة مواطنين آخرين بجروح مختلفة برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس .
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم والمدينة.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
27/02/2024 09:46:32

MENAFN27022024000117011021ID1107904463

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