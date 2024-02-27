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مؤتمر صحفي حول جائزة الإمارات للطاقة - الدورة الخامسة غدا

2/27/2024 4:32:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- يعقد في عمان يوم غد الأربعاء مؤتمر صحافي حول جائزة الإمارات للطاقة- الدورة الخامسة،تحت شعار "تعزيز الحياد الكربوني" بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالشراكة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ويشارك في المؤتمر وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي أحمد بطي سعيد المحيربي.
وسيتم خلال فعاليات المؤتمر تقديم عـرض حول جائزة الإمارات للطاقة والتي تستهدف تعزيز مبادئ بناء القدرات والبحث والتطوير والطاقة المستدامة.
وتستهدف الجائزة أفضل المبادرات والمشروعات المنفذة لتشجيع الحلول المبتكرة في مجالات إدارة الطاقة.
وســيعقد المجلس الأعلى للطاقة في دبي خلال المؤتمر جلسـة تعريفية لعرض برنامج الجائزة وإرشــادات تقديم الطلبات.
--(بترا)
م ف /اص / س س
27/02/2024 09:43:51

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