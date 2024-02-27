مؤتمر صحفي حول جائزة الإمارات للطاقة - الدورة الخامسة غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- يعقد في عمان يوم غد الأربعاء مؤتمر صحافي حول جائزة الإمارات للطاقة- الدورة الخامسة،تحت شعار "تعزيز الحياد الكربوني" بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالشراكة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ويشارك في المؤتمر وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي أحمد بطي سعيد المحيربي.
وسيتم خلال فعاليات المؤتمر تقديم عـرض حول جائزة الإمارات للطاقة والتي تستهدف تعزيز مبادئ بناء القدرات والبحث والتطوير والطاقة المستدامة.
وتستهدف الجائزة أفضل المبادرات والمشروعات المنفذة لتشجيع الحلول المبتكرة في مجالات إدارة الطاقة.
وســيعقد المجلس الأعلى للطاقة في دبي خلال المؤتمر جلسـة تعريفية لعرض برنامج الجائزة وإرشــادات تقديم الطلبات.
--(بترا)
م ف /اص / س س
27/02/2024 09:43:51
MENAFN27022024000117011021ID1107904462
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