النفط يرتفع متأثرا بمخاوف بشأن الإمدادات

النفط يرتفع متأثرا بمخاوف بشأن الإمدادات
التاريخ
2/27/2024 4:32:00 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي بعدما أثارت اضطرابات الشحن مخاوف بشأن الإمدادات.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا، أو 0.2 بالمئة إلى 82.69 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتًا، أي 0.2 بالمئة، إلى 77.73دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
27/02/2024 09:42:56
MENAFN27022024000117011021ID1107904461
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