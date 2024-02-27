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النفط يرتفع متأثرا بمخاوف بشأن الإمدادات

2/27/2024 4:32:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي بعدما أثارت اضطرابات الشحن مخاوف بشأن الإمدادات.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا، أو 0.2 بالمئة إلى 82.69 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتًا، أي 0.2 بالمئة، إلى 77.73دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
27/02/2024 09:42:56

MENAFN27022024000117011021ID1107904461

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