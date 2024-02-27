عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 شباط (بترا)-استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ144 على التوالي.

وبحسب مصادر فلسطينية، شن الطيران والمدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق مختلفة في القطاع، تركزت على مدينتي غزة ورفح، فيمَا شهدت محاور التقدم في مدينة خان يونس اشتباكات وإطلاق نار مكثف بالرشاشات الثقيلة.

واستشهد فجر اليوم، 3 شبان وأصيب 3 آخرون برصاص الاحتلال في مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جَنُوب المدينة.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق الليلة الماضية، مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وَسْط اشتباكات وانفجارات، ونفذت عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المخيم، بالتزامن مع اقتحام العديد من منازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على ساكنيها.

كما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بالقصف المدفعي المناطق الساحلية جَنُوب قطاع غزة، في حين شهد حيّ الدرج والزيتون والصبرة بمدينة غزة، سلسلة غارات إسرائيلية أدت لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى قصفها تلّ الهوا ودير البلح في القطاع.

وأفادت مصادر طبية بإصابة عدد من الفلسطينيين باستهداف إسرائيلي لمنزل في مدينة دير البلح، وَسْط القطاع المحاصر.

كما استشهد 9 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة الزطمة بالقرب من المستشفى الكويتي، وَسْط مدينة رفح.

ومساء أمسِ الاثنين، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقذائف الدبابات، غرب مدينة غزة، كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي من طائرة مسيرة وَسْط المخيم الجديد غرب النصيرات.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والمواطنون جثامين 5 شهداء من تحت أنقاض منزل في القرارة بعد قصفه من جيش الاحتلال، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وارتكب الاحتلال 10 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 90 شهيدَا و164 مصابَا.

وقالت مصادر طبية، إن حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 29,782 شهيدَا و70,782 مصابَا.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

27/02/2024 09:24:54