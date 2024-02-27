عين على القدس يناقش مرافعات الدول أمام العدل الدولية بشأن فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، أبرز ما جاء في مرافعات الدول التي شاركت في جلسات الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقا لتقرير البرنامج المعد في القدس، فإن الفلسطينيين يتابعون باهتمام شديد المرافعات التي شهدتها محكمة العدل الدولية حول فلسطين، والتي قدمت بها العديد من دول العالم وجهات نظرها حول ما يجري من اعتداءات وانتهاكات للاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

كما وثق التقرير شهادات لعدد من المقدسيين أكدوا فيها تقديرهم لجميع الدول التي قامت بهذا المجهود، وعلى رأسها الأردن، وأعربوا عن أملهم في رؤية نتائج هذا المجهود على أرض الواقع.

وقال التقرير إن الاحتلال الإسرائيلي تعرض في جلسات العدل الدولية إلى انتقادات حادة من دول العالم بما فيها الدول العربية، بسبب تماديه في انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن من أهم هذه المرافعات كلمتي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير العدل الأردني أحمد زيادات، اللذين تحدثا فيهما عن جرائم الاحتلال البشعة بحق أهل غزة، وانتهاكاته في الضفة الغربية والقدس ومقدساتها وأهلها.

وقال الصفدي في كلمته إن "الاحتلال غير شرعي وغير إنساني ويجب أن ينتهي.. ولم تتوقف إسرائيل عن العمل الممنهج لتكريس الاحتلال وتنكر من غير اكتراث حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".

كما أشار إلى عدم شرعية الاستيطان الذي يتزايد بوتيرة سريعة، ويتوغل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ولفت إلى إرهاب المستوطنين الذين ارتفع عددهم من 280 ألفا في العام 1993 حين تم توقيع اتفاقية أوسلو، إلى أكثر من 700 ألف اليوم.

فيما أورد الزيادات أمثلة على الخروقات الإسرائيلية للأماكن المقدسة منذ احتلالها للقدس الشرقية في عام 1967 ومنها تدمير حي المغاربة التاريخي واستبداله بجسر خشبي، واقتحام المسجد الأقصى المبارك في رمضان عام 2020 والاعتداء على المصلين فيه، إضافة للحفريات التي تقوم بها تحت وحول المسجد، متجاهلة انتقادات اليونيسكو باعتبار ذلك مخالفا للقوانين الدولية.

المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، الدكتور وصفي كيلاني، قال في اتصال فيديو من لاهاي، إن أهمية هذه المرافعات جاءت نتيجة الانتظار الطويل والذي دام أكثر من 55 عاما بعد الاحتلال لتقف فلسطين والأردن والدول العربية والإسلامية والدول المناصرة للقضية بهذا الموقف في محكمة العدل الدولية، والتي تعد أعلى سلطة قضائية على المستوى الدولي، إضافة إلى أن هذه المرافعات تأتي بعد وقت قصير من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال واتهامها بجرائم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

وعن أبرز ما جاء في مرافعات ومواقف الدول أمام المحكمة الدولية، أوضح كيلاني أن 56 دولة قدمت مرافعات شفهية مبنية على مرافعات مكتوبة تم تقديمها في شهر تموز 2023، أجمعت على إدانة الاحتلال واعتباره غير شرعي وفقا لعدد من القرارات التي صدرت عن مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة لمطالبة معظم الدول في مرافعاتها باعتبار ما حدث في غزة "إبادة جماعية"، ويجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.

وأضاف أنه كان هناك إجماع بالمطالبة باستحقاق الدولة الفلسطينية، ووقف الاستيطان والانسحاب من المستوطنات ومنع العقاب الجماعي، ووقف مصادرة الأراضي وهدم البيوت.

وأشار إلى المطالب الأردنية اللافتة، والمتمثلة في الطلب من كل الدول التثنية على مطلب الاعتراف بفلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، إضافة إلى الطلب المباشر من الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل، واستصدار رأي استشاري يطلب من الاحتلال كف الأذى وكف الانتهاكات عن المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، باعتباره يطرح لأول مرة على طاولة الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

كما لفت كيلاني إلى أن موقف الصين كان ملفتا، حيث بلورت موقفا قانونيا وطالبت بأن يكون ضمن الرأي الاستشاري، وضحت وفندت فيه حق الفلسطينيين تحت الاحتلال بالدفاع عن النفس، وطالبت أيضا بحقهم بالدفاع "المسلح" عن النفس، باعتبار ذلك "مقاومة شرعية".

وأضاف أن كثيراً من الدول تعرضت لموضوع "مقاطعة الاحتلال" باعتباره أمرا قانونيا ومبنيا على "مقاطعة احتلال غير قانوني" بصفة شرعية، ما يجعل الدول والمنظمات والشركات التي لا تقاطع الاحتلال وما يتعلق بخدمته، ترتكب مخالفة قانونية بحسب القانون الدولي.

وقال الكيلاني أن أكثر من 30 دولة طالبت بـ "منع الفوقية اليهودية" ومنع الفوقية للمستوطنين ضمن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الفوقية تعني تمكين المستوطنين من الحصول على حقوق غير شرعية على أرض مصادرة ومحتلة، واعتبار ذلك جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان.

كما طالبت هذه الدول باعتبار أن "يهودية الدولة" قانون تمييز عنصري مرفوض، ولا يمكن فرضه على الغير.

-- (بترا)

أ ن/ب ط

27/02/2024 08:48:08