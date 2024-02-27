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المطامع الصهيونية على الدول العربية.. الأردن نموذجا (3 من 3)

2/27/2024 4:29:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. زياد محمد الزعبي
المحطة التاسعة: الربيع
العربي وتبعاته
الفوضى الخلاقة: مايكل ليدين Michael Ledeen يسميها الفوضى البنَّاءة، أو التدمير البناء، وذلك بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 2001 بعامين، أي في 2003، وهذا يعني الهدم، ومن ثم البناء، ويعني إشاعة الفوضى، وتدمير كل ما هو قائم، ومن ثم إعادة البناء حسب المخطط الذي يخدم مصالح القوى المتنفذة، وقد يكون أكثر المفكرين الذين تحدثوا عن هذا الأمر هو الأميركي اليميني صامويل هنتنجتون - صاحب نظرية صراع الحضارات.
عناصر الفوضى الخلاقة:
الأول: دراسة النسيج القومي لبلد ما من الناحية الدينية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والإثنية، ومعرفة الفروق والتوازنات المختلفة، ومحاولة استغلال أي مشكلة قائمة في الثقوب القومية وتضخيمها تضخيماً يؤدي إلى التوتر ثم الصراع.
العنصر الثاني: تصميم مجموعة من الانقلابات الظاهرة، والباطنة، ومجموعة من الاغتيالات بين صفوف القيادات الوطنية، ورشوة كثير من المتنفذين في الأجهزة الحاكمة، وفي مجالات الإعلام المختلفة، والتركيز على شخصية مختارة، وإزاحة كل العوائق أمامها.
العنصر الثالث: الإفساد التنموي الذي ينتهي بالاقتصاد الوطني إلى اقتصاد تابع، وتفقد الملايين قدرتها على الإنتاج، ويتحول الوطن إلى مستهلك كبير لعالم الأشياء الذي يأتيه من الخارج.
العنصر الرابع: محاربة كل تجمع إقليمي يخدم دول المنطقة اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا، والسعي لتفتيت الموحد عن طريق الحروب الداخلية.
العنصر الخامس: اختراق الحياة الثقافية عن طريق الدعم المالي لبعض المثقفين والفنانين والإعلاميين، وإحداث فوضى ثقافية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
العنصر السادس: تجنيد بعض المتخصصين أثناء دراستهم بالغرب وتوظيفهم في المؤسسات الدولية وتقديمهم للمناصب العليا في بلادهم.
العنصر السابع: تجنيد بعض رجالات الأجهزة الحساسة لتوجيه هذه الأجهزة ليخدموا مصالحهم.
هذا ما حدث باختصار في سنوات الربيع العربي، إما بالتدمير الكامل للبلد كما في نسخة العراق وسورية وليبيا واليمن، أو بدون إراقة دماء كما في دول عربية أخرى، بحيث تصل إلى تبعية النظام سياسيا واقتصاديا للدوائر الاستعمارية؛ تونس ومصر والسودان مثالا.
نشر معهد "جلوبال ريسيرش الدولي للدراسات"، مقالين للباحثين ميشيل تشوفيدسكي، ومهدى داريوس نازيمورايا، حيث يشرحان فيهما تفاصيل دور إسرائيل بالتفكيك المتعمد للدول العربية في إعادة تشكيل جيوسياسي للمنطقة، بما يحقق أهدافها في الامتداد الجغرافي من النيل للفرات، وتستهدف خطة "يانون" محل البحثين، تحطيم القوى العربية العسكرية، وتحويل الدول العربية إلى دويلات على غرار دول "البلقان" التي تقوم دولها الصغيرة على أساس ديني وعرقي ضمن ما أسماه الباحث خطة "بلقنة" الدول العربية.
كما تتضمن الخطة إعادة توطين وتوزيع الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وغزة، في كل من سيناء والأردن وبعض أجزاء السعودية، والعراق ولبنان، مع استبعاد وجود الدولة الفلسطينية المستقلة نهائيا.
المحطة العاشرة الواقع العربي الآن: ماذا تحقق من أحلام ومخططات الصهيونية
لم يعد هناك عمل عربي مشترك حتى على مستوى التضامن، وفقدت الجامعة العربية دورها، والسلطة الفلسطينية تحولت الى حارس أمني للتوسع الاستيطاني الصهيوني في أرض فلسطين كلها، وتم إضعاف و/ أو تقسيم الدول العربية الكبيرة المؤثرة بتخطيط صهيوني أميركي مشترك، وتطورت الطروحات العلنية للساسة الإسرائيليين والأميركان.
ظهرت أفكار في صحافة العدو، مثل "طريقي إبراهيم وموسى"، كاختصار أو تعبير جديد للشعار الصهيوني العدواني التوسعي: "حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل"؛ فالأول هو طريق إبراهيم، وهو يغطي في المشروع المذكور العراق وسورية وفلسطين والأردن (من أوروبا إلى الأردن وفلسطين)، ما استدعى سيناريو تحطيم العراق وسورية، ومحاولة وضعهما تحت السيطرة الصهيونية على شكل كانتونات طائفية متقاتلة، كما اقترح المؤرخ اليهودي الأميركي برنار لويس.
أما الطّريق الآخر؛ "طريق موسى"، والذي يغطّي سيناء، والنقب، ومنطقة البحر الأحمر الشمالية (الحجاز وجنوب الأردن)، فيعود إلى مشروع صهيوني قديم لليهودي بول فريدمان، ظهر في العام 1878، باسم مشروع "مديان" أو "مدين"، وذلك قبل أن يظهر مجدداً باسم "وادي السلام".
للأسف، لم يعد ترديد مصطلح "السلام الإبراهيمي" حكرا على المسؤولين الأميركيين، أو صحافة العدو فقط ، بل إن إعلاميين، وكتاب رأي في صحف نظم الحكم التي وقعت على اتفاقات تطبيع مع العدو، باتوا يرددون المصطلح، لدرجة أن أحد علماء السلاطين، من المحسوبين على أحد الأنظمة، غرد بشطر الآية: "وأن هذه أمتكم أمة واحدة..." وأرفق مع التغريدة صورا للقرآن والإنجيل والتوراة.
زعمت صحفية استقصائية بريطانية، عن معلومات جديدة عن تسوية القضية الفلسطينية، أو ما بات يعرف بـ"صفقة القرن"، وقالت الصحيفة البريطانية، إن خطة جاريد كوشنر في صفقة القرن تتضمن اقتراح تبادل للأراضي، يحصل بموجبه الفلسطينيون على أراض أردنية مقابل أرضهم، فيما يتم تعويض الأردنيين بأراض سعودية، التي ستستعيد بدورها جزيرتين في البحر الأحمر كانتا تحت السيادة المصرية منذ العام 1950.
وجاء ظهور وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو يعتلي منصة خلال كلمة له في باريس، رسم عليها ما تسمى "خريطة أرض إسرائيل" وتضم كلا من فلسطين والأردن وقال: "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني، هذه هي الحقيقة التي يجب سماعها في البيت الأبيض"، مضيفا إن "هذا (الشعب الفلسطيني) ليس إلا اختراع يعود عمره إلى أقل من 100 سنة"
أردنيا.. القدس
فك الارتباط الأردني بالضفة الغربية استثنى القدس، وتواصل دور وزارة الأوقاف في الإشراف على المقدسات الإسلامية، بدءا من المسجد الأقصى، والمساجد الأخرى، وانتهاء بمدارس إسلامية تابعة، وذلك من خلال 800 موظف، وتكرس هذا الدور من خلال اتفاق بين الأردن والسلطة الفلسطينية، واعترفت به اتفاقية وادي عربة.
ولكن الانتهاكات المستمره للمسجد الأقصى من قبل المتطرفين والمتدينين الإسرائيليين الذين يتنامى دورهم السياسي والانتخابي، يهدد هذا الدور، وخاصة بعد صدور قانون إسرائيلي يسمح بالتقاسم الزماني والمكاني للمسجد، وفي المقابل لا يملك الأردن قوة على الأرض سوى التنديد، والتوسط لدى الجهات الدولية المختلفة التي إما انتهى دورها المؤثر على إسرائيل مثل المجموعة الأوروبية، أو الداعمة لها مثل الولايات المتحدة.
القوانين
يقول سياسي أردني بارز ساهم في ترتيبات اتفاقية وادي عربة: "أدركنا، في مطبخ القرار، استحالة تمرير معاهدة السلام بوجود مجلس نواب قوي قادر على رفضها، فأصبح الهدف إيجاد مجلس نواب ضعيف تَسْهُلُ السيطرة على قراره، وانتهت المداولات في مطبخ صناعة القرار إلى تعديل قانون الانتخاب، بما يمنع وصول أغلبية معارضة، اعتمادا على تجربة قانون عام 89"، وهو ما أصبح أحد ثوابت الوعي السياسي في الأردن.
تم تكليف رئيس الوفد الأردني في مفاوضات السلام، عبدالسلام المجالي، بتشكيل حكومته الأولى، وهي الحكومة التي احتاجت إلى 13 يوما فقط من تاريخ حلّ مجلس النواب، لتُصدِر قانون انتخاب جديدا بصيغة مؤقتة هو "قانون الصوت الواحد". وبناء عليه، انتخب في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 1993 مجلس النواب الثاني عشر، الذي وجد نفسه بعد قرابة عام من انتخابه، وجهاً لوجه مع معاهدة "وادي عربة"، والتي عوملت معاملة القانون، ومرت أو مُررت بالقنوات الدستورية، بعد توقيعها، يوم 26 تشرين الأول (أكتوبر) 1994.
تم إلغاء قانون منع بيع العقار للعدو، وتعديل القوانين الاقتصادية، كما فُرضت قوانين جديدة تضيّق على المواطنين وحريتهم، كقانون الاجتماعات العامة، الذي شُرّع بعد "وادي عربة" ليضع ضوابط على حق التجمع والتظاهر، وبلغ تحصين معاهدة "وادي عربة" ذروته عندما قررت الحكومة تضييق الخناق على معارضيها عبر وسائل الإعلام، فأصدرت حكومة عبد السلام المجالي الثانية، في أيار (مايو) 1997 قانوناً مؤقتاً للمطبوعات والنشر، ضاعف بأثر رجعي رسوم تأسيس الصحف الأسبوعية المدفوعة، لتصبح 350 ألف دينار، بعد أن كانت محددة بـ15 ألف دينار.
ويقول رئيس مركز حماية حرية الصحفيين، نضال منصور، إن "القانون استهدف وقتها بشكل مباشر، الصحف الأسبوعية، التي كانت منبراً لقوى المعارضة والنقابات والمجتمع المدني".
شراء الأراضي: البترا
تحدث عضو لجنة السياحة النيابية، النائب سعود أبو محفوظ عن المخاوف بصوت عال، إذ يقول إن "الإسرائيليين يسوقون البترا جزءا من إرثهم، ويوميا نجدها على قوائم التسويق السياحي الاحتلالي. إن هناك تخطيطا إسرائيليا لإسكان أربعة ملايين يهودي في جنوب الأردن، وهو مدون في مواقعهم، وإن ما حدث في مسجد البترا (النبي هارون) أكبر مثال، وتم دفن بعض اللقى المزورة في البتراء، وعن تزوير حجر نبي الله سليمان، وكيف تم اكتشاف التزوير من عالم غربي، وكيف أن اليهود يدعون أن التابوت وعصا موسى مدفونة في البترا".
قضية ما يسمى بالبيع الآجل في البترا ، والتي بدأت تظهر على السطح العام 2011 حيث كان هناك عدد من التجار يزاولون مهنة تجارة الأراضي عن طريق البيع الآجل. وهي تعني بيع أراض وعقارات، بأسعار شراء مغرية جدا تزيد على قيمتها الفعلية. والغريب ان هذه العقود كانت تسجل في الخارج. ويتيح مشروع القانون المعدل، تأجير الأموال غير المنقولة، خارج حدود المحمية الأثرية، أو المواقع الأثرية الأخرى لغير الأردنيين، وكان القانون السابق يحظر تملك غير الأردنيين، في البترا. واعتبر نواب أن هذا التعديل يتيح بيع أراضي البترا لليهود بطرق مختلفة.
الحصار السياسي والاقتصادي
الطاقة والمياه هما أهم عاملين للاستقرار الاقتصادي والسياسي، فبعد انقطاعات متعدده للغاز المصري المستورد لشركة توليد الكهرباء الأردنية، والنوم العميق لمشروع المفاعل النووي، وبعد مفاوضات ماراثونية قادتها الخارجية الأميركية، وسهلتها شركة نوبل إنيرجي الأميريكية، والتي بدأت العام 2011 انتهت إلى توقيع اتفاق شراء الغاز من إسرائيل عام 2016 لتوليد ما يقرب من 90 % من الطاقة في الأردن، وبرغم الاحتجاجات الشديدة من المعارضة والنقابات إلا أن الحكومة مضت في تنفيذ الاتفاق.
أما ما يتعلق بالمياه، بالإضافة لما ورد في اتفاقية وادي عربة من تحكم إسرائيل بالمياه الواردة للأردن، والتي أوصلت الأردن ليكون من أفقر دول العالم بالمياه، لم تجد مشاريع قوية لرفد الأردن بالمياه، مثل مشروع ناقل البحرين الأردني الإسرائيلي المشترك، طريقها الى النور بسبب انسحاب إسرائيل منها.
وتوجه الأردن لمشروع تحلية مياه العقبة ونقلها إلى عمان عبر أنابيب في الأراضي الأردنية، ولكن انسحاب الممولين العرب والأجانب من المشروع حتى الآن، عطل قيامه، لا بل طرحت إحدى الدول العربية المطبعة حديثا مشروعا ضخما لتوليد الطاقة الشمسية في الأراضي الأردنية، وبيعها لمحطة إسرائيلية لتنقية المياه في إيلات، ومن ثم بيع المياه من هذه المحطة للأردن.
المحطة الأخيرة
تشكل عمليات الإبادة الجماعية، والتدمير الممنهج الجارية في غزة الآن من قبل الكيان الصهيوني، حلقة جديدة من حلقات تحقيق الحلم الصهيوني، هم يعلمون جيدا أن القضاء على المقاتلين والمجاهدين من كل التنظيمات المسلحة أمر مستحيل، فما دام هناك احتلال فلا بد أن تكون هناك مقاومة. ولا يمكن وصف الحرب الدائرة الآن في غزة بوصف آخر غير إبادة ما أمكن من الناس، وتدمير كل سبل المعيشة من مسكن ومأكل ودواء وغذاء، كل هذا مقدمة لتفريغ القطاع من أهله وساكنيه، فهل تشكل المقاومة العنيدة، والمجهزة، تعطيلاً لمسيرة تحقيق الحلم الصهيوني وتراجعا عنه؟
الخلاصة
إن ما طرح في الفكر الصهيوني منذ مائة عام تحقق بشكل كبير في تحقيق حلم الصهيونية، ونستطيع القول إنه لولا عجز إسرائيل عن استقطاب مهاجرين جدد لموازنة الغالبية العربية من السكان في فلسطين، وما جاورها؛ لاستطاعت أن تحقق حلمها في ما تدعيه من أن أرض إسرائيل من النيل إلى الفرات، لكنها استطاعت أن تقضي على أي مخاطر تهدد أمنها من النظام العربي شرقا وغربا، لا بل فرضت هيمنة شبه كاملة على هذه الأنظمة من خلال اتفاقيات السلام أو التطبيع الاقتصادي والسياسي، بينها وبين الغالبية العظمى من الدول العربية القريبة والبعيدة عنها.
ملحوظة: تمت كتابة هذه الدراسة قبل الحرب على غزة، فهل عمليات الإبادة التي تحدث الآن هناك هي محطة جديدة من محطات تنفيذ المخططات الصهيونية القديمة المتجددة، وما هذا التأييد المنقطع النظير من أميركا وأوروبا للكيان الصهيوني إلا استعادة لمنظور وثيقة بانيرمان ووعد بلفور وسايكس بيكو في مزيد من القضاء على المقاومة الفلسطينية، وتدمير كل ما يعيق تحقيق الحلم الصهيوني.

*نقيب الأطباء الأردنيين

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