عدم استقرار وأمطار متفرقة في مختلف المناطق اليوم

ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد يصحبها الرعد أحياناً، كما يتوقع أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية زخات من المطر ولفترة قصيرة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.



كما يطرأ يوم غدٍ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتكون الأجواء الخميس، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتكون الأجواء الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4 وفي مرتفعات الشراة 13 - 3, وفي مناطق البادية 17 - 6، وفي مناطق السهول 16 - 7, وفي الأغوار الشمالية 22 - 12, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 14، وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 14 درجة مئوية.- (بترا)