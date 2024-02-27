الأمن: ضبط 23 شخصا من تجار ومروجي ومهربي المخدرات في 12 قضية نوعية



وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك القضايا كانت إحباط محاولة تهريب مليون ونصف حبة مخدرة لإحدى دول الجوار داخل إحدى مركبات الشحن ، إذ كان فريق تحقيق خاص من الإدارة تولى متابعة المعلومات التي وردت حولها وتمكّن من تحديد مركبة الشحن التي أُخفيت داخلها الحبوب المخدرة وستة أشخاص تورّطوا بالقضية، إذ جرى بالتزامن ضبط مركبة الشخص ومداهمة أماكن وجود الأشخاص، وأُلقي القبض عليهم جميعاً وضُبطت مليون ونصف حبة مخدرة عُثر عليها بمخابئ سرية بجسد مركبة الشحن .



وفي مركز حدود جابر أُحبطت محاولة أحد الأشخاص تهريب 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة وأُلقي القبض عليه وما بحوزته من المواد المخدرة، وكما وأحبطت في مركز حدود جابر كذلك محاولة تهريب 70 ألف حبة مخدرة وأُلقي القبض على المتورط وما بحوزته من مواد مخدرة.



وفي محافظة عجلون نُفّذت حملة أمنيّة في منطقة عنجرة على مطلوبين ومروجين وتجار للمخدرات، إذ أفضت لإلقاء القبض على ستة أشخاص من بينهم مصنف بالخطر وضُبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة .



وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع أربع قضايا أُلقي القبض في الأولى على شخص مروج للمخدرات مصنف بالخطر جداً ينشط بترويج المخدرات في منطقة جبل التاج وضُبط بحوزته سلاح ناري ، فيما أُلقي كذلك القبض على مصنّف آخر بالخطر جنوب العاصمة بالقضية الثانية وضُبط بحوزته سلاح ناري وكمية من الحبوب المخدرة ، فيما تم في القضية الثالثة مداهمة شقة سكنية يستخدمها أحد تجّار المخدرات وأُلقي القبض عليه وشخص آخر برفقته وضُبط بحوزته 2500 حبة مخدرة و 4 كفوف حشيش وسلاح ناري ، وفي القضية الأخيرة دوهم منزل مروج للمخدرات وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته 5 كفوف حشيش وسلاحان ناريان أوتوماتيكيان .



وفي محافظة المفرق أُلقي القبض على تاجر للمخدرات بعد مداهمة منزله وضبط داخل المنزل بعد تفتيشه 17 الف حبة مخدرة و 5 كفوف حشيش ونصف كغم كريستال وثلاثة أسلحة نارية ، كما وأُلقي القبض في قضية أخرى في محافظة المفرق على تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة .



وفي محافظة العقبة دوهم بركس استخدمه أحد الأشخاص لتخزين المواد المخدرة وأُلقي القبض على شخص داخله وبتفتيشه عثر على 25 ألف حبة مخدرة وخمسة أسلحة نارية ، كما والقي القبض في محافظة معان على مروج للمخدرات بحوزته 8 كفوف من مادة الحشيش.



وجرت إحالة القضايا كافّة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

