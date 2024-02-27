102 تربوي يحصلون على شهادات تقدير لجائزتي المدير والمعلم المتميز

كما منحت الجمعيّة (84) شهادة تقديرعلى مستوى المديريّة، لمعلّمين ومعلّمات، تقدّموا لـ "جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلّم المتميّز" في دورتها (الثّامنة عشرة)، من أصل (6457) تربويّاً، تقدّموا لجوائز التّميُّز التّربويّ هذا العام.



هذا وقد تمّ الإعلان عن أسماء التّربويّين الحاصلين على شهادات التّقدير من خلال مواقع التّواصل الاجتماعيّ لـ "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" يوم الثّلاثاء الموافق 27- شباط من العام 2024. وسيتمّ تسليمهم شهادات التّقدير من قبل مديري التّربية والتّعليم في كل مديريّة على حدة.



ومن الجدير بالذّكر، أنّ التّربويّين المكرّمين قد استحقّوا شهادات التّقدير على مستوى المديريّة بعد اجتيازهم مرحلة "مقابلات ما قبل الميدانيّ" التي تمّ عقدها في شهر كانون الثّاني من العام الحالي.



وبهذه المناسبة، هنّأ وزير التّربية والتّعليم والتّعليم العالي والبحث العلميّ، معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، التّربويّين الحاصلين على شهادات التّقدير على مستوى المديريّة، وعبّرعن فخره وتقديره لجهودهم وبلوغهم هذه المرحلة.

ودعا كافّة التّربويّين إلى خوض تجربة التّقدّم لجوائز التّميُّز التّربويّ؛ ممّا سينعكس إيجاباً على المسيرة التّربويّة والتّعليميّة، ويحقّق الهدف في إيجاد بيئة مدرسيّة آمنة، ومحفّزة للإبداع والتّميُّز لطلّابنا.



وبدورها هنّأت المدير التّنفيذيّ لـ "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" لبنى طوقان، التّربويّين الحاصلين على شهادات تقدير على مستوى المديريّة، وتمنّت لهم استمرار رحلتهم مع التّميُّز؛ لتمكين جيل المستقبل.

وأكّدت أن حصولهم على هذا التّكريم هو إنجاز عظيم، واحتفاؤنا بهم اليوم يأتي تحقيقاً لرسالة الجمعيّة في الاحتفاء بالتّميُّز التّربويّ، ونشر ثقافة التّميُّز والإبداع وتعميقها في المجتمع.



وتجدر الإشارة إلى أنّ المديريّات التي تمّ تكريم التّربويّين منها، بلغ عددها 31 مديريّة من أصل 43 مديرية، توزّعت على أقاليم المملكة كالتّالي:



من إقليم الشّمال: 11 مديريّة من أصل 13 مديريّة، ومن إقليم الوسط: 12 مديريّة من أصل 18 مديريّة، ومن إقليم الجنوب: 8 مديريّات من أصل 12 مديريّة.



وعلى صعيد متّصل، ستعقد جمعيّة الجائزة خلال شهري نيسان وأيّار من العام 2024، مرحلة "التّقييم الميدانيّ"، وهي من المراحل النّهائيّة لتقييم المؤهّلين لجوائز التّميُّز التّربويّ التي يقوم خلالها مُقيّمو الجائزة بالتّحقّق مــن كتابــات المؤهّلين للمعاييرعلــى أرض الواقــع للمديرين والمعلّمين الذين اجتازوا مراحل التّقييم السّابقة ، حيث تأهّل لهذه المرحلة 15 مديراً عن جائزة "المدير المتميّز"، و41 معلّماً عن جائزة "المعلّم المتميّز".