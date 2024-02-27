Tuesday, 27 February 2024 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


102 تربوي يحصلون على شهادات تقدير لجائزتي المدير والمعلم المتميز

2/27/2024 4:29:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منحت جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ ،(18) شهادة تقديرعلى مستوى المديريّة، لمديرين ومديرات، تقدّموا لـ "جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميّز" في دورتها (الثّامنة).

كما منحت الجمعيّة (84) شهادة تقديرعلى مستوى المديريّة، لمعلّمين ومعلّمات، تقدّموا لـ "جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلّم المتميّز" في دورتها (الثّامنة عشرة)، من أصل (6457) تربويّاً، تقدّموا لجوائز التّميُّز التّربويّ هذا العام.


هذا وقد تمّ الإعلان عن أسماء التّربويّين الحاصلين على شهادات التّقدير من خلال مواقع التّواصل الاجتماعيّ لـ "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" يوم الثّلاثاء الموافق 27- شباط من العام 2024. وسيتمّ تسليمهم شهادات التّقدير من قبل مديري التّربية والتّعليم في كل مديريّة على حدة.


ومن الجدير بالذّكر، أنّ التّربويّين المكرّمين قد استحقّوا شهادات التّقدير على مستوى المديريّة بعد اجتيازهم مرحلة "مقابلات ما قبل الميدانيّ" التي تمّ عقدها في شهر كانون الثّاني من العام الحالي.


وبهذه المناسبة، هنّأ وزير التّربية والتّعليم والتّعليم العالي والبحث العلميّ، معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، التّربويّين الحاصلين على شهادات التّقدير على مستوى المديريّة، وعبّرعن فخره وتقديره لجهودهم وبلوغهم هذه المرحلة.

ودعا كافّة التّربويّين إلى خوض تجربة التّقدّم لجوائز التّميُّز التّربويّ؛ ممّا سينعكس إيجاباً على المسيرة التّربويّة والتّعليميّة، ويحقّق الهدف في إيجاد بيئة مدرسيّة آمنة، ومحفّزة للإبداع والتّميُّز لطلّابنا.


وبدورها هنّأت المدير التّنفيذيّ لـ "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" لبنى طوقان، التّربويّين الحاصلين على شهادات تقدير على مستوى المديريّة، وتمنّت لهم استمرار رحلتهم مع التّميُّز؛ لتمكين جيل المستقبل.

وأكّدت أن حصولهم على هذا التّكريم هو إنجاز عظيم، واحتفاؤنا بهم اليوم يأتي تحقيقاً لرسالة الجمعيّة في الاحتفاء بالتّميُّز التّربويّ، ونشر ثقافة التّميُّز والإبداع وتعميقها في المجتمع.


وتجدر الإشارة إلى أنّ المديريّات التي تمّ تكريم التّربويّين منها، بلغ عددها 31 مديريّة من أصل 43 مديرية، توزّعت على أقاليم المملكة كالتّالي:


من إقليم الشّمال: 11 مديريّة من أصل 13 مديريّة، ومن إقليم الوسط: 12 مديريّة من أصل 18 مديريّة، ومن إقليم الجنوب: 8 مديريّات من أصل 12 مديريّة.


وعلى صعيد متّصل، ستعقد جمعيّة الجائزة خلال شهري نيسان وأيّار من العام 2024، مرحلة "التّقييم الميدانيّ"، وهي من المراحل النّهائيّة لتقييم المؤهّلين لجوائز التّميُّز التّربويّ التي يقوم خلالها مُقيّمو الجائزة بالتّحقّق مــن كتابــات المؤهّلين للمعاييرعلــى أرض الواقــع للمديرين والمعلّمين الذين اجتازوا مراحل التّقييم السّابقة ، حيث تأهّل لهذه المرحلة 15 مديراً عن جائزة "المدير المتميّز"، و41 معلّماً عن جائزة "المعلّم المتميّز".

MENAFN27022024000072011014ID1107904397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث