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لجنة اختيار الترشح والانتخاب في حزب تقدم تؤدي القسم للبدء بأعمالها

2/27/2024 4:29:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدت لجنة "الترشح والانتخاب" في حزب تقدم القسم للبدء بممارسة أعمالها للالتزام بالأمانة والحياد في مهمتها للتأكد من تحقيق من طلبات الراغبين من أعضاء الهيئة العامة بالترشح للإنتخابات النيابية القادمة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة "القائمة الحزبية الوطنية" للمعايير والأسس المعتمدة لدى الحزب .
وكان المكتب السياسي للحزب قرر تشكيل اللجنة برئاسة الوزير الأسبق معالي الدكتور إبراهيم العموش، ومقررها المحامي لؤي العمايرة.
وعضوية كلاً من:
- عضو الهيئة العليا للحزب الوزير الأسبق الدكتور طاهر الشخشير .
- نائب الأمين العام للحزب سعادة رانيه صبيح .
- عضو الهيئة العليا والنائب السابق خالد ابو صيام.
- مساعد رئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور أحمد الصباغ .
- المهندس خلف النوايسة.
- عضو المجلس المركزي المهندس جمال ابو عبيد.
- عضو الهيئة العليا للحزب المهندس سعد أبو حمور.

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