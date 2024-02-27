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بايدن: إسرائيل تخاطر بفقد دعم الدول

2/27/2024 4:29:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنّ إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، محذرا من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة.
وأضاف بايدن خلال زيارة إلى نيويورك، أنه يأمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول يوم الإثنين المقبل الموافق الرابع من مارس.

وتابع الرئيس الأميركي: "مستشار الأمن القومي أخبرني أننا قريبون من الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة، لكن لم ننته بعد من العمل عليه".-(وكالات)

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