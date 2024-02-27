بايدن: إسرائيل تخاطر بفقد دعم الدول

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس
الأميركي جو بايدن، إنّ إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة
خلال شهر رمضان، محذرا من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار
سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة.
وأضاف بايدن
خلال زيارة إلى نيويورك، أنه يأمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول يوم
الإثنين المقبل الموافق الرابع من مارس.
وتابع الرئيس
الأميركي: "مستشار الأمن القومي أخبرني أننا قريبون من الاتفاق على وقف
لإطلاق النار في غزة، لكن لم ننته بعد من العمل عليه".-(وكالات)
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