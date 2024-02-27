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تقارير عن استخدام المقاومة الفلسطينية شرائح اتصال إسرائيلية قبل هجوم 7 أكتوبر تثير جدلا

2/27/2024 4:29:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين، أن التقارير بشأن تفعيل عناصر من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، شرائحَ اتصالات إسرائيلية قبل هجمات السابع أكتوبر الماضي، تثير جدلا في إسرائيل.


وذكرت صحيفة“تايمز أوف إسرائيل” أن الجيش اضطر لإصدار تعليق بعدما أفادت القناة 14 العبرية، يوم الأحد، بأنه تم تفعيل نحو ألف شريحة اتصالات بصورة متزامنة قبل ساعات من قيام مسلحي حماس بشن هجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وأسر 250 آخرين.


وقال الجيش الإسرائيلي والاستخبارات الداخلية، إن التقارير بشأن تفعيل ألف شريحة اتصال في قطاع غزة قبل الهجوم” خاطئة وبعيدة عن الحقيقة”، بحسب ما ذكرته الصحيفة.


وأضافت الصحيفة أنهم قالوا إنه تم تفعيل“العشرات من شرائح الاتصال، التي كان قد تم تفعيلها خلال أحداث سابقة في الماضي” في غزة، ولكن هذه الشرائح تم استخدامها سابقا و لم يحدث أي شيء.-(د ب أ)

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