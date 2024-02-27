ردا على قصف بعلبك..“حزب الله” يستهدف قاعدة إستراتيجية إسرائيلية- (فيديوهات)



وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه ‌‎استهدفوا ‌‏عند ‏الساعة 8:00‌ ‎من صباح اليوم (6:00 ت.غ)، قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات”.‏



وذكر أن هذا الاستهداف يأتي“دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع”.



من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه“تم رصد إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه منطقة ميرون دون وقوع إصابات أو أضرار”.

وأضافت أنه بالتزامن مع ذلك،“دوّت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية”.



من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه“تم رصد إطلاق ما بين 30 إلى 40 صاروخا، تم اعتراض عدد منها”، دون أن توضح مكان سقوط البقية.



ونقلت القناة عن طواقم نجمة داود الحمراء (الإسعاف)، أنه“لم تقع إصابات أو أضرار”.





وأمس الاثنين، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 أهداف لـ”حزب الله” في منطقة بعلبك، التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن الحدود مع لبنان، وهي أبعد الأهداف التي تعرضت للهجوم منذ بداية الحرب، وفق المصدر ذاته.

وقال الجيش الإسرائيلي وقتها في بيان، إنه هاجم مواقع في بعلبك يستخدمها نظام الدفاع الجوي التابع لمنظمة حزب الله، وذلك ردا على إطلاق الحزب صواريخ“أرض- جو” على طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز“زيك” (هيرمز 450) وإسقاطها-(الأناضول)