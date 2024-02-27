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بينما يموت أطفال غزة جوعا.. بايدن يتناول الآيس كريم ويتحدث عن وقف إطلاق النار ويثير غضبا- (فيديو وتغريدات)

2/27/2024 4:29:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن وقف إطلاق النار في غزة، بينما كان يتناول“الآيس كريم” وسط أجواء من الضحك والمزاح.


وظهر بايدن في مقطع فيديو وهو يشتري“الآيس كريم” من متجر في مدينة نيويورك، حيث سُئل عن موعد وقف إطلاق النار في غزة، فجأب:“آمل أن يتم ذلك بحلول يوم الإثنين المقبل”، مضيفا:“أخبرني مستشاري للأمن القومي أننا قريبون من التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار”.

وقد أثار الرئيس الأمريكي غضب العديد من رواد مواقع التواصل، الذي انتقدوا حديث بايدن عن وقف إطلاق النار وهو يتناول“الآيس كريم” بينما تضرب المجاعة قطاع غزة، لا سيما الجزء الشمالي منه، وقد أدى ذلك إلى وفاة عدد من الأطفال والرضّع جوعا، نتيجة الجفاف وعدم توفر حليب الأطفال، أو أي نوع من الغذاء، بل حتى المياه الصالحة للشرب.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، قد اتهم إسرائيل بـ”استخدام الجوع سلاحا لإيذاء وقتل المدنيين في غزة”. وقال إن سكان القطاع باتوا يشكلون نسبة هائلة من جوعى العالم.

وأشار في مقالة له، إلى أن 335 ألف طفل دون سن الخامسة يتعرضون لخطر“سوء التغذية الحاد، مع استمرار تزايد خطر المجاعة”، وأضاف:“بسبب سوء التغذية، يتعرض جيل كامل لخطر المعاناة من إعاقات جسدية وإدراكية دائمة”.

كما أكدت منظمة الطفولة العالمية“اليونيسيف”، أن 90% من أطفال غزة يعانون سوء التغذية.

-(وكالات)

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