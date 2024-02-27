اشتهر بدعمه لـإسرائيل.. وفاة عميد عائلة روتشيلد اليهودية في بريطانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) توفي جاكوب روتشيلد، زعيم الجيل الرابع من عائلة روتشيلد البريطانية الاقتصادية المعروفة والنشطة في العديد من المجالات من السياسة إلى الأعمال التجارية، وذلك عن عمر ناهز 87 عاما.
وذكرت عائلته في بيان:“كان لأبينا مكانة مهمة في حياة كثير من الناس، لقد كان ممولا ناجحا للغاية، ومدافعا عن الثقافة والفنون، وموظفا حكوميا مخلصا، وناشطا بيئيا ممتازا ومحبوبا للغاية، وكان صديقا وأبا وجدا”.
وأعلنت أن الجنازة ستقام، الثلاثاء، في مراسم عائلية وفقا للتقاليد اليهودية، على أن تقام مراسم التأبين في وقت لاحق.
بدورها، قالت مؤسسة روتشيلد في بيان، إن الراحل الذي يظهر تأثيره في العديد من مجالات الحياة البريطانية، يقوم بأنشطة خيرية في جميع أنحاء إنجلترا، بدءاً من باكينغهامشير مسقط رأسه، وفي العديد من البلدان، بما في ذلك إسرائيل وألبانيا واليونان والولايات المتحدة.
وكان روتشيلد، مؤسس ومدير العديد من الشركات المالية وشركات إدارة الأصول، يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة المعرض الوطني في لندن، حيث تعرض المجموعات الفنية الرائدة في العالم.
وبعد وفاته، ينتظر أن يحمل ابنه ناثانيال فيليب روتشيلد لقب بارون العائلة.-(الأناضول)
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