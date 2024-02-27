اشتهر بدعمه لـإسرائيل.. وفاة عميد عائلة روتشيلد اليهودية في بريطانيا



وذكرت عائلته في بيان:“كان لأبينا مكانة مهمة في حياة كثير من الناس، لقد كان ممولا ناجحا للغاية، ومدافعا عن الثقافة والفنون، وموظفا حكوميا مخلصا، وناشطا بيئيا ممتازا ومحبوبا للغاية، وكان صديقا وأبا وجدا”.



وأعلنت أن الجنازة ستقام، الثلاثاء، في مراسم عائلية وفقا للتقاليد اليهودية، على أن تقام مراسم التأبين في وقت لاحق.



بدورها، قالت مؤسسة روتشيلد في بيان، إن الراحل الذي يظهر تأثيره في العديد من مجالات الحياة البريطانية، يقوم بأنشطة خيرية في جميع أنحاء إنجلترا، بدءاً من باكينغهامشير مسقط رأسه، وفي العديد من البلدان، بما في ذلك إسرائيل وألبانيا واليونان والولايات المتحدة.



وكان روتشيلد، مؤسس ومدير العديد من الشركات المالية وشركات إدارة الأصول، يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة المعرض الوطني في لندن، حيث تعرض المجموعات الفنية الرائدة في العالم.



وبعد وفاته، ينتظر أن يحمل ابنه ناثانيال فيليب روتشيلد لقب بارون العائلة.-(الأناضول)