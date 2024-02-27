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مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

2/27/2024 4:29:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين وبحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين ووسط منع شرطة الاحتلال دخول المصلين إليه عبر بواباته الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.- (بترا)


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