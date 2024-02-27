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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

2/27/2024 4:29:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على القطاع إلى 29 ألفا و878 شهيدا، و70 ألفا و215 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشارت الوزارة إلى ارتكاب الاحتلال 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 96 شهيدا و172 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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