صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة
التاريخ
2/27/2024 4:29:11 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وزارة الصحة في قطاع
غزة بارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على القطاع إلى 29 ألفا و878 شهيدا، و70 ألفا
و215 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشارت الوزارة إلى
ارتكاب الاحتلال 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 96 شهيدا و172 جريحا خلال الـ24
ساعة الماضية.
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