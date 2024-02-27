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29 ألفا و878 حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

2/27/2024 4:29:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة شهداء الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر إلى "29 ألفا و878 شهيدا و70 ألفا و215 مصابا".


جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، اطلعت عليه الأناضول.


وقالت الوزارة إنه في اليوم الـ144 من الحرب "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و878 شهيدا و70 ألفا و215 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".


وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيدا و172 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".


وفي السياق، أوضحت أن عددا من الضحايا "لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات"، لافتة إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى هؤلاء الضحايا".


وكانت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة أمس لعدد ضحايا الحرب الإسرائيلية بلغت "29 ألفا و782 شهيدا و70 ألفا و43 مصابا".


وإلى جانب الضحايا، خلفت الحرب دمارا هائلا في المنازل والبنى التحتية والمستشفيات، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للمرة الأولى في تاريخها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".-(الأناضول)

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