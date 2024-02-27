Radisys تزيح الستار عن خدمة التفاعل بوضوح لتعزيز المحادثات الهاتفية للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 20% من سكان العالم اليوم يعانون من مشاكل في السمع بدرجات متفاوتة. ومن المتوقَّع أن ترتفع هذه النسبة إلى قرابة 25% (حوالي 2.5 مليار) بحلول عام 2050. وبمرور الوقت، يميل الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع إلى التوقف عن التواصل الاجتماعي، مما ينعكس بدوره على إحداث تأثيرات على الأصدقاء وأفراد الأسرة بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى، بما في ذلك احتمالية الإصابة بالخرف. تُشكِّل صعوبات السمع تحديًا خاصًا في المحادثات الهاتفية، حيث إن الاتصالات الهاتفية ليست مصمَّمة لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع، كما أن الإشارات البصرية مثل قراءة حركات الشفاه التي يمكن أن تساعد في التغلب على بعض صعوبات السمع لا تزال غير موجودة.

أعلنت شركة Radisys® Corporation ، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال حلول الاتصالات المفتوحة، اليوم عن توفُّر خدمة "التفاعل بوضوح" ، وهي خدمة فريدة تعمل على تحسين جودة المكالمات الصوتية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع وفهمها. ويتم تنشيط ملف تعريف خدمة شخصي وفريد من نوعه، بهدف تحسين جودة حياتهم وتفاعلاتهم بشكل كبير، مما يتيح إمكانية إضفاء تحسينات مضمَّنة في الوقت الفعلي من شأنها أن توفر تجربة متميزة. تتكامل خدمة "التفاعل بوضوح" بسلاسة مع شبكات اتصالات مُشغِّلي الاتصالات، مما يضمَن الحصول على تجربة تنفيذ سلسة وسهلة الاستخدام دون الحاجة إلى أي تطبيقات وأجهزة خاصة. يمكن استخدام خدمة "التفاعل بوضوح" عبر أي جهاز من خلال خدمة الصوت المحمول أو الصوت الثابت أو خدمة اتصالات البث المباشر عبر الإنترنت (OTT)/الويب.

وإزاء توفُّر خدمة "التفاعل بوضوح" المُقدَّمة من Radisys، يتمتع مُشغِّلو شبكات الهاتف المحمول بفرصة فريدة لتقديم حل صحي مخصَّص بالكامل لمشتركيهم وتحقيق أهداف إشراك الجميع والتحسين المجتمعي. يعمل هذا الحل الفريد بعد اقتراح وضع سعر شارع شهري له، والذي يقل عن تكلفة فنجان قهوة، على تحسين نوعية الحياة وتحسين إمكانية الاستفادة من الخدمات للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع. يمكن أن تمتد المزايا المصاحبة لهذا الحل إلى أي شخص على خط المكالمات بين المستهلكين والمكالمات التجارية.

تتمتع شركة Radisys بفضل ريادتها العالمية في معالجة الوسائط بمكانة فريدة من شأنها أن تُمكِّنها من تقديم مزايا خدمة "التفاعل بوضوح" من خلال موفِّري الخدمة. وصرَّح Al Balasco، رئيس قسم التجارب الرقمية وأعمال التطبيقات في Radisys، قائلاً: "تُسهِم القدرة على ضمان وضوح الصوت في المحادثات بين الأجداد والأحفاد، والمرضى والأطباء، والشركات وعملائها - بغض النظر عن مستوى الضوضاء في الخلفية - في توفير مزايا واسعة النطاق للمستخدمين والمُشغِّلين." "يُعدُّ الصوت القاسم المشترك الأدنى للتواصل، كما أن ضمان الحصول على تجربة بأعلى جودة يمكن أن يغيِّر حياة أولئك الذين يعانون من مشاكل في السمع."

تتناول خدمة "التفاعل بوضوح" المُقدَّمة من شركة Radisys الحاجة الماسة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع أثناء المكالمات الصوتية. كشفت التجارب السريرية عن مستويات عالية من الارتياح لدى المستخدمين، حيث وجد 90% من المستخدمين أن الكلام أصبح أكثر وضوحًا وأسهل للاستماع، وأفاد 74% من المستخدمين أن المكالمات لم تكن مرهقة مثلما كان الأمر سابقًا، مما يوضح التأثير الإيجابي للخدمة على تجربة الاتصال الشاملة للجميع، وليس فقط الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع.

غالبًا ما يتم إغفال صحة السمع. ونادرًا ما يخضع الأشخاص لاختبار السمع بالمقارنة مع إجراء فحوصات سنوية للعينين. توفر خدمة "التفاعل بوضوح" المُقدَّمة من شركة Radisys نقطة دخول فريدة لمُشغِّلي شبكات الهاتف المحمول لمساعدة الأشخاص على إدارة صحة السمع من خلال اقتراح فحوصات منتظمة مع منشئ الملف التعريفي للسمع في خدمة "التفاعل" عند تغيير هواتفهم المحمولة أو ربما مرة واحدة سنويًا.

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تعرَّف على الفرق الذي تحدثه خدمة "التفاعل بوضوح" المُقدَّمة من شركة Radisys. تفضَّل بزيارة Radisys في حدث MWC Barcelona، جناح 2D50 للحصول على عرض توضيحي، أو تعرَّف على المزيد من المعلومات من خلال زيارة . لتحديد موعد اجتماع مع خبراء Radisys، تواصل معنا عبر ... .

نبذة عن شركة Radisys

تُعدُّ Radisys شركةً عالميةً رائدة في مجال حلول وخدمات الاتصالات المفتوحة. تستفيد أنظمتها الرئيسية المفصَّلة وخدمات التكامل من البنى والمعايير المرجعية المفتوحة جنبًا إلى جنب مع البرامج والأجهزة المفتوحة، مما يمكِّن مُقدِّمي الخدمات من قيادة التحوُّل الرقمي المفتوح. تقدم شركة Radisys مجموعة حلول شاملة بدءًا من نقاط النهاية الرقمية وصولاً إلى حلول الوصول المفصَّل والمفتوح والحلول الأساسية بجانب التطبيقات الرقمية الغامرة ومنصَّات المشاركة. توفر مؤسسة الخدمات الشبكة ذات المستوى العالمي والخبيرة خدمات دورة حياة كاملة لمساعدة مُقدِّمي الخدمات على تصميم شبكات عالية الأداء وقابلة للتطوير وتشغيلها بتكلفة إجمالية مثالية للملكية. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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