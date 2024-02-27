Radisys تزيح الستار عن خدمة التفاعل بوضوح لتعزيز المحادثات الهاتفية للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 20% من سكان العالم اليوم يعانون من مشاكل في السمع بدرجات متفاوتة. ومن المتوقَّع أن ترتفع هذه النسبة إلى قرابة 25% (حوالي 2.5 مليار) بحلول عام 2050. وبمرور الوقت، يميل الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع إلى التوقف عن التواصل الاجتماعي، مما ينعكس بدوره على إحداث تأثيرات على الأصدقاء وأفراد الأسرة بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى، بما في ذلك احتمالية الإصابة بالخرف. تُشكِّل صعوبات السمع تحديًا خاصًا في المحادثات الهاتفية، حيث إن الاتصالات الهاتفية ليست مصمَّمة لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع، كما أن الإشارات البصرية مثل قراءة حركات الشفاه التي يمكن أن تساعد في التغلب على بعض صعوبات السمع لا تزال غير موجودة.
أعلنت شركة Radisys® Corporation ، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال حلول الاتصالات المفتوحة، اليوم عن توفُّر خدمة "التفاعل بوضوح" ، وهي خدمة فريدة تعمل على تحسين جودة المكالمات الصوتية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع وفهمها. ويتم تنشيط ملف تعريف خدمة شخصي وفريد من نوعه، بهدف تحسين جودة حياتهم وتفاعلاتهم بشكل كبير، مما يتيح إمكانية إضفاء تحسينات مضمَّنة في الوقت الفعلي من شأنها أن توفر تجربة متميزة. تتكامل خدمة "التفاعل بوضوح" بسلاسة مع شبكات اتصالات مُشغِّلي الاتصالات، مما يضمَن الحصول على تجربة تنفيذ سلسة وسهلة الاستخدام دون الحاجة إلى أي تطبيقات وأجهزة خاصة. يمكن استخدام خدمة "التفاعل بوضوح" عبر أي جهاز من خلال خدمة الصوت المحمول أو الصوت الثابت أو خدمة اتصالات البث المباشر عبر الإنترنت (OTT)/الويب.
وإزاء توفُّر خدمة "التفاعل بوضوح" المُقدَّمة من Radisys، يتمتع مُشغِّلو شبكات الهاتف المحمول بفرصة فريدة لتقديم حل صحي مخصَّص بالكامل لمشتركيهم وتحقيق أهداف إشراك الجميع والتحسين المجتمعي. يعمل هذا الحل الفريد بعد اقتراح وضع سعر شارع شهري له، والذي يقل عن تكلفة فنجان قهوة، على تحسين نوعية الحياة وتحسين إمكانية الاستفادة من الخدمات للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع. يمكن أن تمتد المزايا المصاحبة لهذا الحل إلى أي شخص على خط المكالمات بين المستهلكين والمكالمات التجارية.
تتمتع شركة Radisys بفضل ريادتها العالمية في معالجة الوسائط بمكانة فريدة من شأنها أن تُمكِّنها من تقديم مزايا خدمة "التفاعل بوضوح" من خلال موفِّري الخدمة. وصرَّح Al Balasco، رئيس قسم التجارب الرقمية وأعمال التطبيقات في Radisys، قائلاً: "تُسهِم القدرة على ضمان وضوح الصوت في المحادثات بين الأجداد والأحفاد، والمرضى والأطباء، والشركات وعملائها - بغض النظر عن مستوى الضوضاء في الخلفية - في توفير مزايا واسعة النطاق للمستخدمين والمُشغِّلين." "يُعدُّ الصوت القاسم المشترك الأدنى للتواصل، كما أن ضمان الحصول على تجربة بأعلى جودة يمكن أن يغيِّر حياة أولئك الذين يعانون من مشاكل في السمع."
تتناول خدمة "التفاعل بوضوح" المُقدَّمة من شركة Radisys الحاجة الماسة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع أثناء المكالمات الصوتية. كشفت التجارب السريرية عن مستويات عالية من الارتياح لدى المستخدمين، حيث وجد 90% من المستخدمين أن الكلام أصبح أكثر وضوحًا وأسهل للاستماع، وأفاد 74% من المستخدمين أن المكالمات لم تكن مرهقة مثلما كان الأمر سابقًا، مما يوضح التأثير الإيجابي للخدمة على تجربة الاتصال الشاملة للجميع، وليس فقط الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع.
غالبًا ما يتم إغفال صحة السمع. ونادرًا ما يخضع الأشخاص لاختبار السمع بالمقارنة مع إجراء فحوصات سنوية للعينين. توفر خدمة "التفاعل بوضوح" المُقدَّمة من شركة Radisys نقطة دخول فريدة لمُشغِّلي شبكات الهاتف المحمول لمساعدة الأشخاص على إدارة صحة السمع من خلال اقتراح فحوصات منتظمة مع منشئ الملف التعريفي للسمع في خدمة "التفاعل" عند تغيير هواتفهم المحمولة أو ربما مرة واحدة سنويًا.
استمتع بتجربة "التفاعل بوضوح" في حدث MWC Barcelona
تعرَّف على الفرق الذي تحدثه خدمة "التفاعل بوضوح" المُقدَّمة من شركة Radisys. تفضَّل بزيارة Radisys في حدث MWC Barcelona، جناح 2D50 للحصول على عرض توضيحي، أو تعرَّف على المزيد من المعلومات من خلال زيارة . لتحديد موعد اجتماع مع خبراء Radisys، تواصل معنا عبر ... .
نبذة عن شركة Radisys
تُعدُّ Radisys شركةً عالميةً رائدة في مجال حلول وخدمات الاتصالات المفتوحة. تستفيد أنظمتها الرئيسية المفصَّلة وخدمات التكامل من البنى والمعايير المرجعية المفتوحة جنبًا إلى جنب مع البرامج والأجهزة المفتوحة، مما يمكِّن مُقدِّمي الخدمات من قيادة التحوُّل الرقمي المفتوح. تقدم شركة Radisys مجموعة حلول شاملة بدءًا من نقاط النهاية الرقمية وصولاً إلى حلول الوصول المفصَّل والمفتوح والحلول الأساسية بجانب التطبيقات الرقمية الغامرة ومنصَّات المشاركة. توفر مؤسسة الخدمات الشبكة ذات المستوى العالمي والخبيرة خدمات دورة حياة كاملة لمساعدة مُقدِّمي الخدمات على تصميم شبكات عالية الأداء وقابلة للتطوير وتشغيلها بتكلفة إجمالية مثالية للملكية. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
Radisys® هي علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Radisys. جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN27022024004146001356ID1107904369