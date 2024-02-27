شركة Lenovo تزيح الستار عن منتجات وحلول رائدة مصمَّمة لدعم الذكاء الاصطناعي للجميع في حدث MWC لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أزاحت شركة Lenovo اليوم في حدث MWC لعام 2024 الستار عن أحدث مجموعتها من أجهزة الذكاء الاصطناعي والبرامج وحلول البنية التحتية المصمَّمة لهذا الغرض، بالإضافة إلى عرض جهازين قائمين على طريقة إثبات المفاهيم من شأنها أن تتحدى عوامل الشكل التقليدية لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. وكشفت الشركة أيضًا النقاب عن مستقبل الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يعزز عروض الأجهزة والبرامج والخدمات المتعددة لإضفاء مزيد من التخصيص والتعاون والكفاءة.
صرَّح Yuanqing Yang، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Lenovo قائلاً : ""توفر مجموعة Lenovo من الأجهزة والبنية التحتية والحلول والخدمات التي تدعم الذكاء الاصطناعي والجاهزة للتعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي والمحسَّنة بالذكاء الاصطناعي في حدث MWC نظرة أوسع على رؤيتنا التي تحمل شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع". "وتفيد تقنية الذكاء الاصطناعي المُقدَّمة من شركة Lenovo المؤسسات بجميع أحجامها، وتدفع التحوُّل الذكي في جميع الصناعات في ظل تعزيز التزامنا بالاستدامة."
إعادة تعريف حدود إثبات المفهوم المستقبلي
بتقديم أحدث إثبات للمفهوم الرائد من Lenovo، يُحدث مفهوم الكمبيوتر المحمول Lenovo ThinkBook المزود بشاشة شفافة ثورة في تجربة التفاعل والإبداع من خلال شاشته الشفافة الرائعة Micro-LED مقاس 17.3 بوصة. يُضفي الجهاز إحساسًا بالبساطة عالية التقنية بفضل الشاشة بلا حواف، ومنطقة لوحة المفاتيح الشفافة، وتصميم قواطع عائمة ظاهريًا، مما يُسهِم في الارتقاء بتجربة المستخدم بشكل عام.
يكمن السر وراء تألق هذا الكمبيوتر المحمول في تكامله الذكي بين الواقع الافتراضي والواقعي. تفتح الشاشة الشفافة بفضل قوة المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي (AIGC) آفاقًا جديدة للتعاون في العمل والكفاءة من خلال تمكين التفاعل مع الأشياء المادية وتراكب المعلومات الرقمية لإنشاء محتوى فريد ينتجه المستخدم. يتيح مستوى الشفافية المتوفِّر في الجهاز الاندماج بشكلٍ طبيعي في بيئة عمله بسلاسة. يمكن للمستخدمين التبديل بسلاسة بين لوحة المفاتيح ولوحة الرسم باستخدام قلم مدعوم، مما يطلق العنان لمستويات جديدة من الكفاءة الإبداعية. سيمهد الذكاء الاصطناعي مع شاشات العرض الشفافة الطريق نحو العثور على وسائل جديدة للتعامل مع البيانات والتطبيقات، مما يوفر فرصًا لتطوير ميزات وعوامل تصميم جديدة. يوفر إثبات المفهوم هذا منظورًا مستقبليًا لأجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمزج بين البيئات الرقمية والمادية التي يمكن أن تعزز تجارب المستخدم بطرق لم يسبق لها مثيل أبدًا.
وفي إطار مواصلة الزخم الذي اكتسبه حدث "العالم التكنولوجيا" لعام 2023، عرضت شركتا Lenovo وMotorola أيضًا مفهوم شاشة العرض التكيفية المتغيّرة للهواتف الذكية التي يمكن ثنيها وتشكيلها في أشكال مختلفة اعتمادًا على احتياجات المستخدمين، وقد تم تصميمها حسب شاشات العرض والابتكارات الميكانيكية من أجهزة Lenovo القابلة للطي والمفاهيم القابلة للطي. تسلط شركتا Lenovo وMotorola الضوء على مفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة التي من شأنها تعزيز تخصيص الجهاز لتزويد المستخدمين بتجربة فريدة من نوعها حقًا.
جيل جديد من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي للأعمال
أحدث جيل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصَّصة للأعمال من Lenovo - أجهزة ThinkPad T14 i Gen 5 ، و ThinkPad T14s Gen 5 ، و ThinkPad T16 Gen 3 ، و ThinkPad X12 Gen 2 القابل للفصل و ThinkBook 14 Gen 4 2 في 1 . تتوفَّر الأجهزة مدعومة بأحدث معالجات Intel Core Ultra مع Intel vPro® في طرازات مُحدَّدة ونظام التشغيل Windows 11، وتوفر نظامًا مثاليًا لحلول أجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعي لتقديم مستويات محسَّنة من الأمان وكفاءة الطاقة والتجارب الغامرة. وبفضل توفَّر مجموعة تتزايد باستمرار من التطبيقات البرمجية التي تستفيد من دعم تسريع الذكاء الاصطناعي المخصَّص، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بكفاءات جديدة ومحسَّنة تتمثل في سهولة الاستخدام وتعزيز الإنتاجية في العديد من المجالات.
باتت ثورة أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي هنا؛ وتلتزم شركة Lenovo بتحويل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الذكية الخاصة بها لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي المخصَّصة. تُعدُّ أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة من Lenovo من بين أول الأجهزة التي تدعم وجود هذه التقنية. توفر للمستخدمين تجارب الكمبيوتر الشخصية الأكثر شمولاً حتى الآن، مما يساعد على إضفاء قدر من البساطة على مسارات العمل وتعزيز الإنتاجية. يمكن لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad وThinkBook الجديدة تسريع سير العمل باستخدام الأدوات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يحتاجها المستخدمون لتحفيز أعلى مستويات الإبداع والكفاءة سواء كان الأمر يتعلق بالتعاون مع الزملاء، أو الاجتماع مع العملاء، أو تحليل البيانات وإنشاء المحتوى.
Smart Connect – حل مبسَّط سلس من خلال نظام موحَّد
أطلقت شركتا Lenovo وMotorola معًا حل Smart Connect، وهو حل برمجي يوحد الأنظمة الرقمية لإنشاء تجربة سلسة عبر العديد من الأجهزة. يفتح حل Smart Connect الباب للتعاون والتضافر بين الأجهزة لزيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى ومشاركة إمكانات الجهاز وإدارة البيانات وإثبات أن الحصيلة النهائية أكبر من عناصره. يمكن للمستخدمين عن طريق حل Smart Connect تبديل المهام بين جهاز الكمبيوتر والهاتف والكمبيوتر اللوحي مع الحفاظ على التدفق دون انقطاع، والاستمتاع بمشاركة الملفات الآمنة والخالية من المتاعب، واستخدام تطبيقات الهاتف المحمول على جهاز الكمبيوتر، وحتى إدارة إشعارات الهاتف بسهولة.
وسواء كنت تعمل أو تنشئ تصميمات أو تُشغِّل ألعابًا على جهاز كمبيوتر، أو تنقل المحتوى وتستخدمه على هاتف ذكي، أو تُسجِّل كل ما يحدث أثناء التنقُّل باستخدام جهاز لوحي، فإن التبديل من جهاز إلى جهاز ومشاركة المحتوى عبر الأنظمة أصبح ممكنًا الآن بمجرد سحب الشاشة. كما يمكن للمستخدمين عن طريق حل Smart Connect مشاهدة فيلم معيَّن على جهاز لوحي ونقله إلى جهاز كمبيوتر لاستئنافه، والاستماع إلى بودكاست على هاتف ذكي وإنهاؤه على كمبيوتر محمول في المنزل، والعمل على مستند على كمبيوتر محمول وإجراء تعديلات عليه على هواتفهم الذكية وحتى بدء عرض تقديمي على جهاز كمبيوتر سطح المكتب وجعله أكثر قابلية للنقل عن طريق نقله إلى كمبيوتر لوحي. ويمكن للمستخدمين أيضًا تعزيز جميع المحتويات التي يتم عرضها على هواتفهم بسهولة ونقلها على شاشة أكبر، على سبيل المثال، نقل الألعاب والأفلام والعروض والتطبيقات بسهولة من هواتفهم إلى التلفزيون للحصول على مساحة أكبر للعمل واللعب.
نقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الحافة على نطاق واسع
أعلنت الشركة عن الجيل التالي من حلول الذكاء الاصطناعي المدمجة على الحافة لـ Telco التي تساعد المؤسسات على استغلال كميات كبيرة من البيانات على الحافة البعيدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة على نطاق واسع مع تقليل استهلاك الطاقة. تُعدُّ الابتكارات جزءًا من مجموعة النقل من الجهاز إلى السحابة الشاملة من حلول Lenovo الهجينة للذكاء الاصطناعي المصمَّمة لتبسيط المسار نحو التحوُّل الذكي لجميع الصناعات وتستقطب عملاء جددًا للتعاون مع رواد الصناعة، مثل Telefonica، التي تطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي في أي مكان يتم فيه إنشاء البيانات وتسليمها للشركات في الوقت الفعلي.
وفي ظل استمرار حالة التطوُّر الدراماتيكي التي تصاحب صناعة الاتصالات لتمكين نشر شبكات الجيل الخامس (5G) والوصول إلى مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تُعدُّ الابتكارات في شبكات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية السحابية وحوسبة الحافة أمرًا بالغ الأهمية لربط الاقتصاد الرقمي اليوم. تسمح حوسبة الحافة للشركات إمكانية تحليل البيانات في الوقت الفعلي، مما يتيح رؤى قابلة للتنفيذ بشكل أسرع لعمليات وخدمات أكثر كفاءة.
وبغية دعم الكم الهائل من الحوسبة التي تنتقل إلى الحافة، يتم عرض مجموعة قوية من حلول الذكاء الاصطناعي المدمجة على الحافة الجديدة من Lenovo لـ Telco في حدث MWC في برشلونة مع نظام الشركاء المتبع في Lenovo.
التزامنا بالاستدامة: تمكين العملاء من التركيز على الحد من المخلفات البيئية لتكنولوجيا المعلومات والقابلية للإصلاح
تطرح شركة Lenovo حلولاً جديدة من شأنها أن تساعد العملاء على إطالة دورة حياة أجهزتهم من خلال إتاحة خيارات تكنولوجيا معلومات أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة. يمكن للمؤسسات بعد الحصول على شهادة التجديد المعتمدة من Lenovo ، نشر أجهزة كمبيوتر مُجدَّدة تلبي احتياجات الحوسبة المختلفة مع الحفاظ على إحداث تأثير كربوني أقل لتكنولوجيا المعلومات. لن يقدم سوى شركة Lenovo والشركاء المعتمدين شهادة Lenovo، مما يضمَن جودة الأجهزة الرائدة في الصناعة، والتي يمكن للشركات الاعتماد عليها.
يُعدُّ التجديد وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير من المفاهيم الأساسية في الاقتصاد الدائري، وهو نظام للموارد والاستهلاك يساعد في تقليل حجم المخلفات. تلتزم شركة Lenovo بتنفيذ الممارسات الدائرية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تكنولوجيا المعلومات ، وبما أنها شركة عالمية رائدة في تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، فهي مؤهَّلة بشكل فريد لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة وتبني فوائد التدوير بثقة. يتماشى شركاء القنوات في مجتمع Lenovo 360 Circle أيضًا مع الإجراءات التعاونية لتحقيق نتائج دائرية للعملاء وبناء مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال حل TruScale المُقدَّم من شركة Lenovo، يمكن للعملاء نشر الخدمات على أساس اشتراك الدفع عند كل زيارة، مع استخدام ما يحتاجون إليه فقط والحد من المخلفات. تعرَّف على المزيد من المعلومات عن حلول الاستدامة من Lenovo .
تعمل Lenovo أيضًا على تقوية علاقتها مع iFixit، مما يمنح مديري تكنولوجيا المعلومات القدرة على إصلاح الأجهزة وترميمها بسرعة - مما يقلل من وقت التوقف عن العمل ويطيل عمر الأجهزة. تم تصميم جهازي ThinkPad T14 Gen 5 وT16 Gen 3، بفضل الرؤى المكتسبة من فريق حلول iFixit، ليكونا أكثر قابلية للإصلاح، وليس فقط بهدف العمل على إطالة عمر الأجزاء القابلة للاستبدال بواسطة العميل (CRU) حيث تم تضمين بطارية مزودة بموصل بدون كابلات وتصميم DIMM متصل بقابس بالكامل، بالإضافة إلى استبدال SSD وWWAN، مع إضافة مؤشرات مرئية لتسهيل عمليات الإصلاح. وبدعم من فريق iFixit، أنشأت Lenovo أدلة إصلاح جديدة تتضمَّن إجراءات مرئية لجميع أجزاء CRU بالإضافة إلى تسهيل طلب تلك الأجزاء. يُسهِم هذا الأمر في إطالة دورة حياة المنتج، وتقليل المخلفات الإلكترونية، وتوفير مزايا توفير التكاليف للشركات والأفراد. ونتيجة لهذه التحسينات، حقَّق جهاز ThinkPad T14 Gen 5 وجهاز T16 Gen 3 درجة إصلاح مؤقتة في iFixit تبلغ 9.3 من 10.
للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة الصفحة الرئيسية لحدث MWC لعام 2024 الخاص بشركة Lenovo أو راجع الإعلانات أدناه:
أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad وThinkBook المتطورة من Lenovo تمهد الطريق لتحفيز الابتكار في أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في حدث MWC
شركة Lenovo تعمل على تسريع تحوُّل شركات الاتصالات من خلال الجيل التالي من ابتكارات الذكاء الاصطناعي للحافة في حدث MWC لعام 2024
Lenovo وMotorola تكشفان الستار عن Smart Connect، تجربة سلسة عبر العديد من الأجهزة
يمكن العثور على جميع أصول MWC، بما في ذلك الصور هنا
نبذة عن شركة Lenovo
Lenovo هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 62 مليارات دولار أمريكي، وتحتل المرتبة 217 في قائمة Fortune Global 500، وتوظف 77000 شخص حول العالم، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. من خلال التركيز على رؤية جريئة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، فقد أسست Lenovo نجاحها كأكبر شركة أجهزة كمبيوتر شخصي في العالم من خلال التوسع أكثر في مجالات النمو التي تثري تقدُّم تقنيات "تكنولوجيا المعلومات الجديدة" (العميل، والطرفية، والسحابية، والشبكية، والذكاء)، بما في ذلك الخوادم والتخزين والجوال والبرمجيات والحلول والخدمات. يعمل هذا التحوُّل جنبًا إلى جنب مع ابتكارات Lenovo التي تغيِّر العالم على بناء مستقبل أكثر شمولاً وموثوقية وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. يتم إدراج شركة Lenovo في بورصة هونغ كونغ باسم Lenovo Group Limited (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: 992)(ADR: LNVGY). لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة ، واطّلِع على آخر الأخبار عبر موقعنا StoryHub .
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