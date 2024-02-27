شركة Lenovo تزيح الستار عن منتجات وحلول رائدة مصمَّمة لدعم الذكاء الاصطناعي للجميع في حدث MWC لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أزاحت شركة Lenovo اليوم في حدث MWC لعام 2024 الستار عن أحدث مجموعتها من أجهزة الذكاء الاصطناعي والبرامج وحلول البنية التحتية المصمَّمة لهذا الغرض، بالإضافة إلى عرض جهازين قائمين على طريقة إثبات المفاهيم من شأنها أن تتحدى عوامل الشكل التقليدية لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. وكشفت الشركة أيضًا النقاب عن مستقبل الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يعزز عروض الأجهزة والبرامج والخدمات المتعددة لإضفاء مزيد من التخصيص والتعاون والكفاءة.

صرَّح Yuanqing Yang، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Lenovo قائلاً : ""توفر مجموعة Lenovo من الأجهزة والبنية التحتية والحلول والخدمات التي تدعم الذكاء الاصطناعي والجاهزة للتعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي والمحسَّنة بالذكاء الاصطناعي في حدث MWC نظرة أوسع على رؤيتنا التي تحمل شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع". "وتفيد تقنية الذكاء الاصطناعي المُقدَّمة من شركة Lenovo المؤسسات بجميع أحجامها، وتدفع التحوُّل الذكي في جميع الصناعات في ظل تعزيز التزامنا بالاستدامة."

إعادة تعريف حدود إثبات المفهوم المستقبلي

بتقديم أحدث إثبات للمفهوم الرائد من Lenovo، يُحدث مفهوم الكمبيوتر المحمول Lenovo ThinkBook المزود بشاشة شفافة ثورة في تجربة التفاعل والإبداع من خلال شاشته الشفافة الرائعة Micro-LED مقاس 17.3 بوصة. يُضفي الجهاز إحساسًا بالبساطة عالية التقنية بفضل الشاشة بلا حواف، ومنطقة لوحة المفاتيح الشفافة، وتصميم قواطع عائمة ظاهريًا، مما يُسهِم في الارتقاء بتجربة المستخدم بشكل عام.

يكمن السر وراء تألق هذا الكمبيوتر المحمول في تكامله الذكي بين الواقع الافتراضي والواقعي. تفتح الشاشة الشفافة بفضل قوة المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي (AIGC) آفاقًا جديدة للتعاون في العمل والكفاءة من خلال تمكين التفاعل مع الأشياء المادية وتراكب المعلومات الرقمية لإنشاء محتوى فريد ينتجه المستخدم. يتيح مستوى الشفافية المتوفِّر في الجهاز الاندماج بشكلٍ طبيعي في بيئة عمله بسلاسة. يمكن للمستخدمين التبديل بسلاسة بين لوحة المفاتيح ولوحة الرسم باستخدام قلم مدعوم، مما يطلق العنان لمستويات جديدة من الكفاءة الإبداعية. سيمهد الذكاء الاصطناعي مع شاشات العرض الشفافة الطريق نحو العثور على وسائل جديدة للتعامل مع البيانات والتطبيقات، مما يوفر فرصًا لتطوير ميزات وعوامل تصميم جديدة. يوفر إثبات المفهوم هذا منظورًا مستقبليًا لأجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمزج بين البيئات الرقمية والمادية التي يمكن أن تعزز تجارب المستخدم بطرق لم يسبق لها مثيل أبدًا.

وفي إطار مواصلة الزخم الذي اكتسبه حدث "العالم التكنولوجيا" لعام 2023، عرضت شركتا Lenovo وMotorola أيضًا مفهوم شاشة العرض التكيفية المتغيّرة للهواتف الذكية التي يمكن ثنيها وتشكيلها في أشكال مختلفة اعتمادًا على احتياجات المستخدمين، وقد تم تصميمها حسب شاشات العرض والابتكارات الميكانيكية من أجهزة Lenovo القابلة للطي والمفاهيم القابلة للطي. تسلط شركتا Lenovo وMotorola الضوء على مفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة التي من شأنها تعزيز تخصيص الجهاز لتزويد المستخدمين بتجربة فريدة من نوعها حقًا.

جيل جديد من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي للأعمال

أحدث جيل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصَّصة للأعمال من Lenovo - أجهزة ThinkPad T14 i Gen 5 ، و ThinkPad T14s Gen 5 ، و ThinkPad T16 Gen 3 ، و ThinkPad X12 Gen 2 القابل للفصل و ThinkBook 14 Gen 4 2 في 1 . تتوفَّر الأجهزة مدعومة بأحدث معالجات Intel Core Ultra مع Intel vPro®‎ في طرازات مُحدَّدة ونظام التشغيل Windows 11، وتوفر نظامًا مثاليًا لحلول أجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعي لتقديم مستويات محسَّنة من الأمان وكفاءة الطاقة والتجارب الغامرة. وبفضل توفَّر مجموعة تتزايد باستمرار من التطبيقات البرمجية التي تستفيد من دعم تسريع الذكاء الاصطناعي المخصَّص، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بكفاءات جديدة ومحسَّنة تتمثل في سهولة الاستخدام وتعزيز الإنتاجية في العديد من المجالات.

باتت ثورة أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي هنا؛ وتلتزم شركة Lenovo بتحويل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الذكية الخاصة بها لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي المخصَّصة. تُعدُّ أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة من Lenovo من بين أول الأجهزة التي تدعم وجود هذه التقنية. توفر للمستخدمين تجارب الكمبيوتر الشخصية الأكثر شمولاً حتى الآن، مما يساعد على إضفاء قدر من البساطة على مسارات العمل وتعزيز الإنتاجية. يمكن لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad وThinkBook الجديدة تسريع سير العمل باستخدام الأدوات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يحتاجها المستخدمون لتحفيز أعلى مستويات الإبداع والكفاءة سواء كان الأمر يتعلق بالتعاون مع الزملاء، أو الاجتماع مع العملاء، أو تحليل البيانات وإنشاء المحتوى.

Smart Connect – حل مبسَّط سلس من خلال نظام موحَّد

أطلقت شركتا Lenovo وMotorola معًا حل Smart Connect، وهو حل برمجي يوحد الأنظمة الرقمية لإنشاء تجربة سلسة عبر العديد من الأجهزة. يفتح حل Smart Connect الباب للتعاون والتضافر بين الأجهزة لزيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى ومشاركة إمكانات الجهاز وإدارة البيانات وإثبات أن الحصيلة النهائية أكبر من عناصره. يمكن للمستخدمين عن طريق حل Smart Connect تبديل المهام بين جهاز الكمبيوتر والهاتف والكمبيوتر اللوحي مع الحفاظ على التدفق دون انقطاع، والاستمتاع بمشاركة الملفات الآمنة والخالية من المتاعب، واستخدام تطبيقات الهاتف المحمول على جهاز الكمبيوتر، وحتى إدارة إشعارات الهاتف بسهولة.

وسواء كنت تعمل أو تنشئ تصميمات أو تُشغِّل ألعابًا على جهاز كمبيوتر، أو تنقل المحتوى وتستخدمه على هاتف ذكي، أو تُسجِّل كل ما يحدث أثناء التنقُّل باستخدام جهاز لوحي، فإن التبديل من جهاز إلى جهاز ومشاركة المحتوى عبر الأنظمة أصبح ممكنًا الآن بمجرد سحب الشاشة. كما يمكن للمستخدمين عن طريق حل Smart Connect مشاهدة فيلم معيَّن على جهاز لوحي ونقله إلى جهاز كمبيوتر لاستئنافه، والاستماع إلى بودكاست على هاتف ذكي وإنهاؤه على كمبيوتر محمول في المنزل، والعمل على مستند على كمبيوتر محمول وإجراء تعديلات عليه على هواتفهم الذكية وحتى بدء عرض تقديمي على جهاز كمبيوتر سطح المكتب وجعله أكثر قابلية للنقل عن طريق نقله إلى كمبيوتر لوحي. ويمكن للمستخدمين أيضًا تعزيز جميع المحتويات التي يتم عرضها على هواتفهم بسهولة ونقلها على شاشة أكبر، على سبيل المثال، نقل الألعاب والأفلام والعروض والتطبيقات بسهولة من هواتفهم إلى التلفزيون للحصول على مساحة أكبر للعمل واللعب.

نقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الحافة على نطاق واسع

أعلنت الشركة عن الجيل التالي من حلول الذكاء الاصطناعي المدمجة على الحافة لـ Telco التي تساعد المؤسسات على استغلال كميات كبيرة من البيانات على الحافة البعيدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة على نطاق واسع مع تقليل استهلاك الطاقة. تُعدُّ الابتكارات جزءًا من مجموعة النقل من الجهاز إلى السحابة الشاملة من حلول Lenovo الهجينة للذكاء الاصطناعي المصمَّمة لتبسيط المسار نحو التحوُّل الذكي لجميع الصناعات وتستقطب عملاء جددًا للتعاون مع رواد الصناعة، مثل Telefonica، التي تطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي في أي مكان يتم فيه إنشاء البيانات وتسليمها للشركات في الوقت الفعلي.

وفي ظل استمرار حالة التطوُّر الدراماتيكي التي تصاحب صناعة الاتصالات لتمكين نشر شبكات الجيل الخامس (5G) والوصول إلى مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تُعدُّ الابتكارات في شبكات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية السحابية وحوسبة الحافة أمرًا بالغ الأهمية لربط الاقتصاد الرقمي اليوم. تسمح حوسبة الحافة للشركات إمكانية تحليل البيانات في الوقت الفعلي، مما يتيح رؤى قابلة للتنفيذ بشكل أسرع لعمليات وخدمات أكثر كفاءة.

وبغية دعم الكم الهائل من الحوسبة التي تنتقل إلى الحافة، يتم عرض مجموعة قوية من حلول الذكاء الاصطناعي المدمجة على الحافة الجديدة من Lenovo لـ Telco في حدث MWC في برشلونة مع نظام الشركاء المتبع في Lenovo.

التزامنا بالاستدامة: تمكين العملاء من التركيز على الحد من المخلفات البيئية لتكنولوجيا المعلومات والقابلية للإصلاح

تطرح شركة Lenovo حلولاً جديدة من شأنها أن تساعد العملاء على إطالة دورة حياة أجهزتهم من خلال إتاحة خيارات تكنولوجيا معلومات أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة. يمكن للمؤسسات بعد الحصول على شهادة التجديد المعتمدة من Lenovo ، نشر أجهزة كمبيوتر مُجدَّدة تلبي احتياجات الحوسبة المختلفة مع الحفاظ على إحداث تأثير كربوني أقل لتكنولوجيا المعلومات. لن يقدم سوى شركة Lenovo والشركاء المعتمدين شهادة Lenovo، مما يضمَن جودة الأجهزة الرائدة في الصناعة، والتي يمكن للشركات الاعتماد عليها.

يُعدُّ التجديد وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير من المفاهيم الأساسية في الاقتصاد الدائري، وهو نظام للموارد والاستهلاك يساعد في تقليل حجم المخلفات. تلتزم شركة Lenovo بتنفيذ الممارسات الدائرية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تكنولوجيا المعلومات ، وبما أنها شركة عالمية رائدة في تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، فهي مؤهَّلة بشكل فريد لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة وتبني فوائد التدوير بثقة. يتماشى شركاء القنوات في مجتمع Lenovo 360 Circle أيضًا مع الإجراءات التعاونية لتحقيق نتائج دائرية للعملاء وبناء مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال حل TruScale المُقدَّم من شركة Lenovo، يمكن للعملاء نشر الخدمات على أساس اشتراك الدفع عند كل زيارة، مع استخدام ما يحتاجون إليه فقط والحد من المخلفات. تعرَّف على المزيد من المعلومات عن حلول الاستدامة من Lenovo .

تعمل Lenovo أيضًا على تقوية علاقتها مع iFixit، مما يمنح مديري تكنولوجيا المعلومات القدرة على إصلاح الأجهزة وترميمها بسرعة - مما يقلل من وقت التوقف عن العمل ويطيل عمر الأجهزة. تم تصميم جهازي ThinkPad T14 Gen 5 وT16 Gen 3، بفضل الرؤى المكتسبة من فريق حلول iFixit، ليكونا أكثر قابلية للإصلاح، وليس فقط بهدف العمل على إطالة عمر الأجزاء القابلة للاستبدال بواسطة العميل (CRU) حيث تم تضمين بطارية مزودة بموصل بدون كابلات وتصميم DIMM متصل بقابس بالكامل، بالإضافة إلى استبدال SSD وWWAN، مع إضافة مؤشرات مرئية لتسهيل عمليات الإصلاح. وبدعم من فريق iFixit، أنشأت Lenovo أدلة إصلاح جديدة تتضمَّن إجراءات مرئية لجميع أجزاء CRU بالإضافة إلى تسهيل طلب تلك الأجزاء. يُسهِم هذا الأمر في إطالة دورة حياة المنتج، وتقليل المخلفات الإلكترونية، وتوفير مزايا توفير التكاليف للشركات والأفراد. ونتيجة لهذه التحسينات، حقَّق جهاز ThinkPad T14 Gen 5 وجهاز T16 Gen 3 درجة إصلاح مؤقتة في iFixit تبلغ 9.3 من 10.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة الصفحة الرئيسية لحدث MWC لعام 2024 الخاص بشركة Lenovo أو راجع الإعلانات أدناه:



أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad وThinkBook المتطورة من Lenovo تمهد الطريق لتحفيز الابتكار في أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في حدث MWC

شركة Lenovo تعمل على تسريع تحوُّل شركات الاتصالات من خلال الجيل التالي من ابتكارات الذكاء الاصطناعي للحافة في حدث MWC لعام 2024

Lenovo وMotorola تكشفان الستار عن Smart Connect، تجربة سلسة عبر العديد من الأجهزة يمكن العثور على جميع أصول MWC، بما في ذلك الصور هنا

نبذة عن شركة Lenovo

Lenovo هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 62 مليارات دولار أمريكي، وتحتل المرتبة 217 في قائمة Fortune Global 500، وتوظف 77000 شخص حول العالم، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. من خلال التركيز على رؤية جريئة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، فقد أسست Lenovo نجاحها كأكبر شركة أجهزة كمبيوتر شخصي في العالم من خلال التوسع أكثر في مجالات النمو التي تثري تقدُّم تقنيات "تكنولوجيا المعلومات الجديدة" (العميل، والطرفية، والسحابية، والشبكية، والذكاء)، بما في ذلك الخوادم والتخزين والجوال والبرمجيات والحلول والخدمات. يعمل هذا التحوُّل جنبًا إلى جنب مع ابتكارات Lenovo التي تغيِّر العالم على بناء مستقبل أكثر شمولاً وموثوقية وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. يتم إدراج شركة Lenovo في بورصة هونغ كونغ باسم Lenovo Group Limited (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: 992)(ADR: LNVGY). لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة ، واطّلِع على آخر الأخبار عبر موقعنا StoryHub .

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