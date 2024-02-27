السيد Aaron Brown ينضم إلى Isam Securities لتعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ينضم السيد Aaron Brown إلى iSAM Securities في خطوة إستراتيجية هدفها التوسع في منطقة الشرق الأوسط. فمع ما يقرب من عقدين من الخبرة في مجال المبيعات في صناعة العملات الأجنبية (FX) وصناعة عقود الفروقات (CFD)، سيدعم السيد Aaron العلامة التجارية في مهمة زيادة حضورها العالمي من الآن فصاعدًا.

يجلب السيد Brown، القادم إلى iSAM Securities بعد مغادرته IXO Prime، والتي شغل فيها منصب مدير قسم المبيعات المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طيفًا كبيرًا من الخبرات إلى المجموعة. وتجدر هنا الإشارة إلى أنه بدأ حياته المهنية بالعمل في بورصة لندن للمعادن ثم في Société Générale في قاعة التداول المفتوحة في بورصة لندن للمعادن (LME)، قبل انتقاله إلى صناعة العملات الأجنبية (FX) وصناعة عقود الفروقات (CFD) بالتجزئة في عام 2011. إضافةً إلى ذلك، تنطوي خبرته الكبيرة في مجال المبيعات المؤسسية على العديد من المناصب في لندن في بعض أبرز الشركات في السوق، على حين أن المنصب الذي شغله في ADSS انتقل بمسيرته المهنية إلى الخارج من لندن إلى أبوظبي للتركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تستعد شركة iSAM Securities، الشهيرة بسيولة الأصول المتعددة الحائزة على جوائز والتكنولوجيا المتطورة وخدمات إدارة المخاطر القوية، لتقديم هذه القدرات إلى العملاء من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إضافةً إلى ذلك، تتميز الشركة بحضورها العالمي البارز، إذ تنتشر مكاتبها في لندن وهونج كونج وجزر كايمان وفلوريدا (الولايات المتحدة الأمريكية)، بدعم من الشركة الأم، iSAM المتخصصة في إدارة صناديق التحوط المنهجية بقيمة 5 مليارات دولار.

صرح Samuel Johnson، المدير الإداري لشركة iSAM Securities، قائلاً: "يعترينا بالغ السعادة إزاء الترحيب بالسيد Aaron Brown في الفريق، كما يسرنا التعاون معه في تعزيز نمونا في المنطقة، إذ إن ثروة الخبرات التي يتمتع بها السيد Aaron في مجال المبيعات المؤسسية إلى جانب بصيرته الثاقبة في ما يتعلق بمتطلبات العملاء في الشرق الأوسط، من شأنهما مساعدتنا في التعويل على طلبات العملاء الأخيرة في المنطقة، مع تقديم نفس المنتجات والخدمات المبتكرة العالية الجودة التي نقدمها لعملائنا على مستوى العالم."

أضاف Aaron Brown، قائلاً: "يمثل الانضمام إلى iSAM Securities فرصة عظيمة بالنسبة لي، فالشركة تتمتع بتاريخ قوي وخطط نمو طموحة وفريق استثنائي أعرف العديد من أعضائه منذ أعوام، والذي يحدوني بالغ السعادة تجاه التعاون معه والمساهمة في تعزيز النمو العالمي للعلامة التجارية."

تعد iSAM Securities1، الخاضعة لرقابة FCA وSFC وCIMA وCTFC، شركة رائدة في مجال التداول الخوارزمي وشريكًا موثوقًا به على صعيد السيولة والتكنولوجيا والخدمات الرئيسية المقدمة إلى العملاء من المؤسسات ومؤسسات التداول على مستوى العالم. كما تقدم الشركة خدمات وساطة وتنفيذ متميزة شاملة بالاستعانة بأحدث التقنيات الخاصة بها، فضلاً عن التحليلات الرائدة في السوق، المعتمدة من شركات الوساطة المصرفية الرئيسية التابعة للمجموعة. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة isam-securities.

1iSAM Securities (UK) Limited وiSAM Securities (HK) Limited وiSAM Securities (Global) Limited وiSAM Securities (USA) Inc.‎ وiSAM Securities Limited

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