السيد Aaron Brown ينضم إلى Isam Securities لتعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ينضم السيد Aaron Brown إلى iSAM Securities في خطوة إستراتيجية هدفها التوسع في منطقة الشرق الأوسط. فمع ما يقرب من عقدين من الخبرة في مجال المبيعات في صناعة العملات الأجنبية (FX) وصناعة عقود الفروقات (CFD)، سيدعم السيد Aaron العلامة التجارية في مهمة زيادة حضورها العالمي من الآن فصاعدًا.
يجلب السيد Brown، القادم إلى iSAM Securities بعد مغادرته IXO Prime، والتي شغل فيها منصب مدير قسم المبيعات المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طيفًا كبيرًا من الخبرات إلى المجموعة. وتجدر هنا الإشارة إلى أنه بدأ حياته المهنية بالعمل في بورصة لندن للمعادن ثم في Société Générale في قاعة التداول المفتوحة في بورصة لندن للمعادن (LME)، قبل انتقاله إلى صناعة العملات الأجنبية (FX) وصناعة عقود الفروقات (CFD) بالتجزئة في عام 2011. إضافةً إلى ذلك، تنطوي خبرته الكبيرة في مجال المبيعات المؤسسية على العديد من المناصب في لندن في بعض أبرز الشركات في السوق، على حين أن المنصب الذي شغله في ADSS انتقل بمسيرته المهنية إلى الخارج من لندن إلى أبوظبي للتركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تستعد شركة iSAM Securities، الشهيرة بسيولة الأصول المتعددة الحائزة على جوائز والتكنولوجيا المتطورة وخدمات إدارة المخاطر القوية، لتقديم هذه القدرات إلى العملاء من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إضافةً إلى ذلك، تتميز الشركة بحضورها العالمي البارز، إذ تنتشر مكاتبها في لندن وهونج كونج وجزر كايمان وفلوريدا (الولايات المتحدة الأمريكية)، بدعم من الشركة الأم، iSAM المتخصصة في إدارة صناديق التحوط المنهجية بقيمة 5 مليارات دولار.
صرح Samuel Johnson، المدير الإداري لشركة iSAM Securities، قائلاً: "يعترينا بالغ السعادة إزاء الترحيب بالسيد Aaron Brown في الفريق، كما يسرنا التعاون معه في تعزيز نمونا في المنطقة، إذ إن ثروة الخبرات التي يتمتع بها السيد Aaron في مجال المبيعات المؤسسية إلى جانب بصيرته الثاقبة في ما يتعلق بمتطلبات العملاء في الشرق الأوسط، من شأنهما مساعدتنا في التعويل على طلبات العملاء الأخيرة في المنطقة، مع تقديم نفس المنتجات والخدمات المبتكرة العالية الجودة التي نقدمها لعملائنا على مستوى العالم."
أضاف Aaron Brown، قائلاً: "يمثل الانضمام إلى iSAM Securities فرصة عظيمة بالنسبة لي، فالشركة تتمتع بتاريخ قوي وخطط نمو طموحة وفريق استثنائي أعرف العديد من أعضائه منذ أعوام، والذي يحدوني بالغ السعادة تجاه التعاون معه والمساهمة في تعزيز النمو العالمي للعلامة التجارية."
تعد iSAM Securities1، الخاضعة لرقابة FCA وSFC وCIMA وCTFC، شركة رائدة في مجال التداول الخوارزمي وشريكًا موثوقًا به على صعيد السيولة والتكنولوجيا والخدمات الرئيسية المقدمة إلى العملاء من المؤسسات ومؤسسات التداول على مستوى العالم. كما تقدم الشركة خدمات وساطة وتنفيذ متميزة شاملة بالاستعانة بأحدث التقنيات الخاصة بها، فضلاً عن التحليلات الرائدة في السوق، المعتمدة من شركات الوساطة المصرفية الرئيسية التابعة للمجموعة. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة isam-securities.
1iSAM Securities (UK) Limited وiSAM Securities (HK) Limited وiSAM Securities (Global) Limited وiSAM Securities (USA) Inc. وiSAM Securities Limited
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