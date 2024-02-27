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الجفالي للسيارات تقيم حفل موظفيها السنوي في جدة

2/27/2024 4:23:26 AM
(MENAFN- Al Watan) تجدد لقاء منسوبي شركة الجفالي للسيارات في الحفل السنوي لموظفي الشركة الذي أصبح حدثًا ثابتًا في تقويم فعاليات الشركة سنويًا، وضم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تفاعل معها الجميع، كما تم تكريم الموظفين المميزين في مختلف الأقسام؛ وفاءً لما قدموه من جهد وعمل مخلص لمواصلة مسيرة الشركة في تقديم أفضل الخدمات لعملائها.
وأكد السيد باسم ولي رئيس إدارة التسويق والتطوير بشركة الجفالي للسيارات أن الأصداء الرائعة للاحتفال السنوي جعل الجميع منتظرين ومستعدين لأجوائه المميزة والتي نعمل على التحضير لها بالشكل المناسب وبأفكار متجددة تحقّق الأهداف التي نبحث عنها من خلال هذه الفعاليات التي تعزّز التواصل الداخلي بين المنسوبين، ونقدّم عبرها تقديرنا وشكرنا لجميع الموظفين المميزين في هذا الكيان الذي يجمعنا خصوصًا من أمضى سنوات طويلة من العمل المتواصل والمثمر الذي انعكس على نمو الشركة وتحسين خدماتها المقدّمة لعملائها.
وتابع ولي قائلًا: نمتلك في شركة الجفالي للسيارات بيئة عمل داخلية رائعة ومحفزة نعمل على الحفاظ عليها وتطوير العلاقات بين منسوبينا، من منطلق قناعتنا بأن بيئة العمل المميزة هي الأساس لظهور ونمو روح الإبداع والإنجاز، وهو الأمر الذي نوليه اهتمامًا متزايدًا ونقوم بتحسينه بشكل مستمر، والحفل السنوي أحد الفعاليات المهمة التي نحرص على إقامتها والاستفادة منها في تحقيق أهدافنا في تطوير بيئة العمل.

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