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ضبط وحجز 2800 كيلوجراما من المعجنات المجمدة مجهولة المصدر في جدة

2/27/2024 4:23:26 AM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء (2800) كلجم من المنتجات الغذائية (معجنات مجمدة) مجهولة المصدر داخل منشأة غذائية في مدينة جدة. وأوضحت "الهيئة" أنه من خلال عمليات الرصد والتقصي تم تتبع سيارة نقل أغذية مجمدة لا تحمل اسم منشأة تجارية تتوقف أمام مطاعم ومحال تجارية وتقوم بإنزال كراتين غير مخصصة لحفظ المنتجات عند هذه المواقع، وبتتبع وسيلة النقل حتى وصولها إلى منشأة غذائية، اتضح أنها تخزّن معجنات مجمدة بكميات كبيرة داخل هذه الكراتين وتقوم بتغليفها بأكياس بلاستيكية شفافة دون أي بيانات خاصة بالصانع أو المكونات الغذائية أو تواريخ الصلاحية.
وأشارت إلى أنه تم حجز المنتجات المخالفة، واستدعاء ممثل المنشأة لسماع أقواله ومعرفة مصدر هذا المنتجات وموقع تجهيزها، وذلك تمهيدًا لتطبيق الغرامة بعد استكمال الإجراءات النظامية وفق نظام الغذاء ولائحته التنفيذية. وتهدف عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية والتفتيشية الدورية، التي تنفذها "الهيئة" على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلى حماية السوق من المنتجات مجهولة المصدر حرصًا على صحة المستهلك وسلامته، وذلك من خلال التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها.
ودعت "الغذاء والدواء" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمنّي".

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