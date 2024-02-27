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النفط يرتفع متأثرا بمخاوف بشأن الإمدادات

2/27/2024 4:23:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي بعدما أثارت اضطرابات الشحن مخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 82.69 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أي 0.2% إلى 77.73دولار.

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وارتفع الخامان أكثر من 1% عند التسوية أمس الاثنين.


المصدر:

MENAFN27022024000202011048ID1107904353

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