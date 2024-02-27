النفط يرتفع متأثرا بمخاوف بشأن الإمدادات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي بعدما أثارت اضطرابات الشحن مخاوف بشأن الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 82.69 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أي 0.2% إلى 77.73دولار.
موضوعات متعلقة
روسيا تحظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر اعتباراً من بداية مارس ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في بريطانيا يلين تتوقع انخفاض التضخم في 80% من اقتصادات العالم خلال 2024
وارتفع الخامان أكثر من 1% عند التسوية أمس الاثنين.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107904353
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.