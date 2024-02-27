التضخم الأساسي في اليابان يتباطأ للشهر الثالث على التوالي خلال يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباطأ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان على أساس سنوي خلال يناير، ليتماشى مع المستوى المستهدف من قبل المصرف المركزي، لكنه ظل أعلى من المتوقع.
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية والاتصالات اليابانية التي صدرت اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الأساسية -والتي تستثني أسعار الأغذية الطازجة- إلى 2% في يناير، انخفاضاً من 2.3% في ديسمبر، ومقارنة بالتوقعات عند 1.9%، ليستمر في التباطؤ للشهر الثالث على التوالي.
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وتتماشى قراءة التضخم في اليابان خلال يناير مع المستوى المستهدف من قبل المصرف المركزي عند 2%، الأمر الذي يدعم وجهات النظر التي تشير إلى أن التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف السلع المستوردة قد يُخفف وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للمستهلكين.
وقال“كويا مياماي” الخبير الاقتصادي في“إس إم بي سي سيكيورتيز” في تصريح لوكالة“بلومبرج”، إن بيانات اليوم تدعم تشديد بنك اليابان لسياسته النقدية خلال الأشهر القادمة مع اقتراب التضخم من المستوى المستهدف.
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