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التضخم الأساسي في اليابان يتباطأ للشهر الثالث على التوالي خلال يناير

2/27/2024 4:23:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباطأ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان على أساس سنوي خلال يناير، ليتماشى مع المستوى المستهدف من قبل المصرف المركزي، لكنه ظل أعلى من المتوقع.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية والاتصالات اليابانية التي صدرت اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الأساسية -والتي تستثني أسعار الأغذية الطازجة- إلى 2% في يناير، انخفاضاً من 2.3% في ديسمبر، ومقارنة بالتوقعات عند 1.9%، ليستمر في التباطؤ للشهر الثالث على التوالي.

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وتتماشى قراءة التضخم في اليابان خلال يناير مع المستوى المستهدف من قبل المصرف المركزي عند 2%، الأمر الذي يدعم وجهات النظر التي تشير إلى أن التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف السلع المستوردة قد يُخفف وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للمستهلكين.

وقال“كويا مياماي” الخبير الاقتصادي في“إس إم بي سي سيكيورتيز” في تصريح لوكالة“بلومبرج”، إن بيانات اليوم تدعم تشديد بنك اليابان لسياسته النقدية خلال الأشهر القادمة مع اقتراب التضخم من المستوى المستهدف.


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