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شي إن تبحث إدراج أسهمها في بورصة لندن بدلًا من نيويورك

2/27/2024 4:23:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تدرس شركة الأزياء السريعة“شي إن Shein”، إمكانية تحويل الاكتتاب العام من بورصة نيويورك إلى لندن بسبب العقبات التي تعوق الإدراج في الولايات المتحدة، بحسب تقرير.

ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، فإن شركة الأزياء الصينية تستكشف خيار طرح أسهمها في لندن، حيث رأت أنه من غير المرجح أن توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الاكتتاب الخاص بها.

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وذكرت المصادر، أن السوق الأمريكية ما زال مفضلًا بالنسبة للشركة، لكنها قد تنظر في إدراج أسهمها في هونج كونج أو سنغافورة أيضًا، وفي كل الأحوال ستحتاج إلى تقديم طلب إدراج جديد إلى الجهات التنظيمية الصينية.


وقد خضعت“شي إن” للتدقيق من الولايات المتحدة، وكان السيناتور“ماركو روبيو” من بين أولئك الذين طلبوا من هيئة الأوراق المالية والبورصات منع إدراجها، قائلًا إن الشركة بحاجة إلى الكشف عن المزيد حول عملياتها في الصين.


المصدر:

MENAFN27022024000202011048ID1107904351

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