شي إن تبحث إدراج أسهمها في بورصة لندن بدلًا من نيويورك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس شركة الأزياء السريعة“شي إن Shein”، إمكانية تحويل الاكتتاب العام من بورصة نيويورك إلى لندن بسبب العقبات التي تعوق الإدراج في الولايات المتحدة، بحسب تقرير.
ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، فإن شركة الأزياء الصينية تستكشف خيار طرح أسهمها في لندن، حيث رأت أنه من غير المرجح أن توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الاكتتاب الخاص بها.
موضوعات متعلقة
روسيا تحظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر اعتباراً من بداية مارس ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في بريطانيا يلين تتوقع انخفاض التضخم في 80% من اقتصادات العالم خلال 2024
وذكرت المصادر، أن السوق الأمريكية ما زال مفضلًا بالنسبة للشركة، لكنها قد تنظر في إدراج أسهمها في هونج كونج أو سنغافورة أيضًا، وفي كل الأحوال ستحتاج إلى تقديم طلب إدراج جديد إلى الجهات التنظيمية الصينية.
وقد خضعت“شي إن” للتدقيق من الولايات المتحدة، وكان السيناتور“ماركو روبيو” من بين أولئك الذين طلبوا من هيئة الأوراق المالية والبورصات منع إدراجها، قائلًا إن الشركة بحاجة إلى الكشف عن المزيد حول عملياتها في الصين.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107904351
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.