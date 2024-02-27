صناديق التحوط تبيع أسهم التكنولوجيا الأمريكية بأعلى وتيرة في 8 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
باعت صناديق التحوط العالمية أسهم التكنولوجيا بأعلى وتيرة لها منذ قرابة ثمانية أشهر خلال الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، وعززت الرهانات ضد القطاع في الوقت الذي قادت فيه نتائج أعمال“إنفيديا” الزخم الصعودي مجددًا.
ووفقًا لمذكرة صدرت عن مصرف“جولدمان ساكس” مساء الجمعة، فإن عمليات بيع أسهم التكنولوجيا من قبل صناديق التحوط مؤخرًا، كانت بين الأكبر في السنوات الخمس الماضية.
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وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية وسط التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، وأضافت شركة صناعة الرقائق“إنفيديا” 277 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال جلسة الخميس، وهو أكبر مكسب في وول ستريت خلال يوم واحد في التاريخ.
وقال“جولدمان ساكس” إن عدد صناديق التحوط التي لديها الآن رهانات ضد أسعار أسهم التكنولوجيا أصبح مثلي عدد الصناديق التي لديها رهانات صعودية على الأسهم.
وأشار إلى تنفيذ صناديق التحوط عمليات بيع على المكشوف ضد الأسهم في جميع أنحاء قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك معدات التصنيع وخدمات صناعة أشباه الموصلات والأجهزة التقنية والتخزين وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107904350
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