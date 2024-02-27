صناديق التحوط تبيع أسهم التكنولوجيا الأمريكية بأعلى وتيرة في 8 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) باعت صناديق التحوط العالمية أسهم التكنولوجيا بأعلى وتيرة لها منذ قرابة ثمانية أشهر خلال الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، وعززت الرهانات ضد القطاع في الوقت الذي قادت فيه نتائج أعمال“إنفيديا” الزخم الصعودي مجددًا.

ووفقًا لمذكرة صدرت عن مصرف“جولدمان ساكس” مساء الجمعة، فإن عمليات بيع أسهم التكنولوجيا من قبل صناديق التحوط مؤخرًا، كانت بين الأكبر في السنوات الخمس الماضية.

موضوعاتروسيا تحظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر اعتباراً من بداية مارس ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في بريطانيا يلين تتوقع انخفاض التضخم في 80% من اقتصادات العالم خلال 2024

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية وسط التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، وأضافت شركة صناعة الرقائق“إنفيديا” 277 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال جلسة الخميس، وهو أكبر مكسب في وول ستريت خلال يوم واحد في التاريخ.

وقال“جولدمان ساكس” إن عدد صناديق التحوط التي لديها الآن رهانات ضد أسعار أسهم التكنولوجيا أصبح مثلي عدد الصناديق التي لديها رهانات صعودية على الأسهم.

وأشار إلى تنفيذ صناديق التحوط عمليات بيع على المكشوف ضد الأسهم في جميع أنحاء قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك معدات التصنيع وخدمات صناعة أشباه الموصلات والأجهزة التقنية والتخزين وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.





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