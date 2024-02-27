سهم برودكوم يرتفع لمستوى قياسي بعد إعلان صفقة بقيمة 4 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زادت قيمة سهم الأمريكية“برودكوم” خلال تعاملات أمس الإثنين، بعد أن وافقت شركة أشباه الموصلات والبرمجيات على بيع وحدتها لحوسبة المستخدم النهائي إلى“كيه كيه آر آند كو” في صفقة تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار.
وأنهى سهم صانعة الرقائق التداولات مرتفعًا بنسبة 0.95% عند 1308.53 دولار، متجاوزًا إغلاقه القياسي السابق والمسجل في 22 فبراير عند 1304.90 دولار.
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وآلت ملكية الوحدة إلى“برودكوم” عقب الاستحواذ على“في إم وير” في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في وقت لاحق من هذا العام، وبعد ذلك ستستمر في العمل كشركة مستقلة، يديرها فريق الإدارة الحالي.
وستقوم شركة الاستثمار الأمريكية بتنفيذ برنامج ملكية الموظفين بعد إغلاق الصفقة، والذي يحفزهم لأن يجعلهم من أصحاب الأعمال، بحسب“ماركت ووتش”.
أدى ارتفاع سهم“برودكوم” إلى رفع القيمة السوقية لصانعة الرقائق إلى 612.85 مليار دولار، ما يجعلها في المرتبة العاشرة من حيث القيمة في مؤشر“S&P 500′′، بعد شركة“تسلا” التي احتلت المركز التاسع، بقيمة 635.04 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107904349
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