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سهم برودكوم يرتفع لمستوى قياسي بعد إعلان صفقة بقيمة 4 مليارات دولار

2/27/2024 4:23:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) زادت قيمة سهم الأمريكية“برودكوم” خلال تعاملات أمس الإثنين، بعد أن وافقت شركة أشباه الموصلات والبرمجيات على بيع وحدتها لحوسبة المستخدم النهائي إلى“كيه كيه آر آند كو” في صفقة تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار.

وأنهى سهم صانعة الرقائق التداولات مرتفعًا بنسبة 0.95% عند 1308.53 دولار، متجاوزًا إغلاقه القياسي السابق والمسجل في 22 فبراير عند 1304.90 دولار.

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وآلت ملكية الوحدة إلى“برودكوم” عقب الاستحواذ على“في إم وير” في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في وقت لاحق من هذا العام، وبعد ذلك ستستمر في العمل كشركة مستقلة، يديرها فريق الإدارة الحالي.

وستقوم شركة الاستثمار الأمريكية بتنفيذ برنامج ملكية الموظفين بعد إغلاق الصفقة، والذي يحفزهم لأن يجعلهم من أصحاب الأعمال، بحسب“ماركت ووتش”.

أدى ارتفاع سهم“برودكوم” إلى رفع القيمة السوقية لصانعة الرقائق إلى 612.85 مليار دولار، ما يجعلها في المرتبة العاشرة من حيث القيمة في مؤشر“S&P 500′′، بعد شركة“تسلا” التي احتلت المركز التاسع، بقيمة 635.04 مليار دولار.


المصدر:

MENAFN27022024000202011048ID1107904349

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