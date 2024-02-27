Tuesday, 27 February 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استقرار مؤشر نيكي الياباني في الختام عقب صدور بيانات التضخم

2/27/2024 4:23:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقر مؤشر“نيكي” في ختام تعاملات البورصة اليابانية اليوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاعه إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، فضلاً عن صدور بيانات رسمية أظهرت تباطؤ التضخم السنوي إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي خلال يناير، الأمر الذي يرجح قرب انتهاء برنامج التيسير النقدي.

وعند الإغلاق، استقر مؤشر“نيكي” عند 39239 نقطة، بينما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.18% إلى 2678 نقطة.

موضوعات متعلقة روسيا تحظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر اعتباراً من بداية مارس ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في بريطانيا يلين تتوقع انخفاض التضخم في 80% من اقتصادات العالم خلال 2024

وكشفت بيانات وزارة الداخلية والاتصالات اليابانية اليوم، تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين الأساسية إلى 2% في يناير، بعد أن بلغ 2.3% في ديسمبر ليتراجع إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أولية انخفاض عدد المواليد في اليابان بنسبة 5.1% في عام 2023، ليستمر في التراجع للعام الثامن على التوالي ويسجل مستوي قياسيا منخفضا، الأمر الذي يسلط الضوء على أحد التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الياباني في ظل الانكماش السكاني.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.16% إلى 150.44 ين .


المصدر:

MENAFN27022024000202011048ID1107904348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث