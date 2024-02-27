استقرار مؤشر نيكي الياباني في الختام عقب صدور بيانات التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) استقر مؤشر“نيكي” في ختام تعاملات البورصة اليابانية اليوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاعه إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، فضلاً عن صدور بيانات رسمية أظهرت تباطؤ التضخم السنوي إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي خلال يناير، الأمر الذي يرجح قرب انتهاء برنامج التيسير النقدي.

وعند الإغلاق، استقر مؤشر“نيكي” عند 39239 نقطة، بينما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.18% إلى 2678 نقطة.

موضوعاتروسيا تحظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر اعتباراً من بداية مارس ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في بريطانيا يلين تتوقع انخفاض التضخم في 80% من اقتصادات العالم خلال 2024

وكشفت بيانات وزارة الداخلية والاتصالات اليابانية اليوم، تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين الأساسية إلى 2% في يناير، بعد أن بلغ 2.3% في ديسمبر ليتراجع إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أولية انخفاض عدد المواليد في اليابان بنسبة 5.1% في عام 2023، ليستمر في التراجع للعام الثامن على التوالي ويسجل مستوي قياسيا منخفضا، الأمر الذي يسلط الضوء على أحد التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الياباني في ظل الانكماش السكاني.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.16% إلى 150.44 ين .





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