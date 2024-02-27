استقرار مؤشر نيكي الياباني في الختام عقب صدور بيانات التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقر مؤشر“نيكي” في ختام تعاملات البورصة اليابانية اليوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاعه إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، فضلاً عن صدور بيانات رسمية أظهرت تباطؤ التضخم السنوي إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي خلال يناير، الأمر الذي يرجح قرب انتهاء برنامج التيسير النقدي.
وعند الإغلاق، استقر مؤشر“نيكي” عند 39239 نقطة، بينما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.18% إلى 2678 نقطة.
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وكشفت بيانات وزارة الداخلية والاتصالات اليابانية اليوم، تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين الأساسية إلى 2% في يناير، بعد أن بلغ 2.3% في ديسمبر ليتراجع إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أولية انخفاض عدد المواليد في اليابان بنسبة 5.1% في عام 2023، ليستمر في التراجع للعام الثامن على التوالي ويسجل مستوي قياسيا منخفضا، الأمر الذي يسلط الضوء على أحد التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الياباني في ظل الانكماش السكاني.
وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.16% إلى 150.44 ين .
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107904348
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