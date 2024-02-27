بي واي دي: بدون تسلا ما تقدمت سوق السيارات الكهربائية العالمية بهذه السرعة

MENAFN - Al-Borsa News) ترى“بي واي دي” أن“تسلا” شريكة لها في التحول نحو السيارات الكهربائية، رغم احتدام المنافسة بينهما وبعد تجاوز الشركة الصينية نظيرتها الأمريكية في أواخر العام الماضي لتصبح أكثر الشركات مبيعًا للسيارات الكهربائية في العالم.

وصرحت“ستيلا لي” النائبة التنفيذية لرئيس“بي واي دي” في مقابلة مع“ياهو فاينانس” قائلة: نكن احترامًا كبيرًا لشركة“تسلا”، إنهم رواد السوق، لقد قدموا درسًا رائعًا للسوق، أعتقد أن سوق السيارات الكهربائية العالمية لم تكن لتستطيع التقدم بهذه السرعة بدون“تسلا”، أرى أنهم شريك يدفع صناعة السيارات بأكملها للتحول إلى المركبات الكهربائية.

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وبدأت المنافسة المباشرة بين“بي واي دي” -التي دعمتها“بيركشاير هاثاواي” التابعة للملياردير“وارن بافت” بشراء حصة 10% بها عام 2008- و”تسلا” التي يديرها“إيلون ماسك” في الصين منذ دخول الشركة الأمريكية لثاني أكبر اقتصادات العالم عام 2020.

وأضافت“لي” قائلة: في الصين، الرسالة قوية، إذا لم تستثمر في السيارات الكهربائية، فأنت خارج المنافسة، وسوف تنتهي، لن يكون لك مستقبل.

لكنها رفضت وصف“بي واي دي” كشركة مصنعة للسيارات الرخيصة، موضحة أنها طورت وحسنت تقنياتها للتنافس وجهًا لوجه مع المنافسين الغربيين في مجال الابتكار، وتتراوح موديلات الشركة من سيارات بتكلفة 10 آلاف دولار إلى العلامة التجارية الفخمة“يانغوانغ” التي طرحت هذا الأسبوع سيارة ستباع مقابل 233 ألف دولار في الصين.





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